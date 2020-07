La regla que permite a los jugadores de la NFL no participar en la temporada 2020 por coronavirus

La pandemia del coronavirus no ha dejado exenta a la NFL. Si bien, el arranque de la temporada está pensado para el 10 de septiembre, hay varios jugadores que han decidido no participar este año, principalmente por el temor a contagiarse.

Más allá de su contrato, varios jugadores han dedicado hacerse a un lado de la temporada 2020 de la NFL. El primero en hacerlo fue el guardia de los Kansas City Chiefs, Laurent-Duvernay Tardif, quien se quedará a ayudar a combatir el coronavirus en Montreal.

A raíz de su anuncio han sido muchos jugadores los que se han bajado de la temporada 2020 de la NFL. ¿Qué pasará con su sueldo? ¿Por qué pueden decidir no jugar sin consecuencias? Acá te vamos a contar de la regla que lo permite.

La regla de los 7 días

El pasado viernes 24 de julio, la Asociación de Jugadores de la NFL aprobó un plan que como principal característica, tenía cancelar la pretemporada y abrir el training camp en la fecha planeada. Sin embargo, los jugadores tendrían siete días para decidir si participaban o no en la temporada 2020.

El mismo plan incluye una opción para los jugadores que no quieren participar en la temporada 2020 de la NFL. Aquellos que se consideran de alto riesgo para el coronavirus y deciden no jugar, recibirán 350 mil dólares y una temporada acumulada. Los que no sean de riesgo pero no se sientan cómodos, recibirán 150 mil dólares por no jugar. Siempre y cuando lo hagan en el lapso ya mencionado.

En caso de que la temporada se cancelara, debido a la pandemia de coronavirus, los jugadores de la NFL no recibirán dinero. Sin embargo habrá un fondo para devolver los beneficios de una temporada, que estará vigente hasta 2023.