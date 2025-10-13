Lo que necesitas saber: Su mascota Halo, se perdió en las inmediaciones de Hipsterrier, un albergue para perros en San Miguel de Allende.

El jugador de los Pumas de la UNAM, Aaron Ramsey, está pasando por un momento que no le deseamos ni a nuestros peores enemigos… su perro Halo, fue reportado como perdido en un albergue en San Miguel de Allende.

Aaron Ramsey pide ayuda para encontrar a su perro // Instagram:aaronramsey y colleen_ramsey

Aaron Ramsey pide ayuda para encontrar a su perro Halo

Momentos complicado está pasando el futbolista galés Aaron Ramsey, pues su mascota Halo, se perdió en las inmediaciones de Hipsterrier, un albergue para perros en San Miguel de Allende.

En redes sociales, tanto el jugador del Pumas como su esposa han compartido imágenes y videos de su perro de raza beagle, en los que han ofrecido recompensa por cualquier información que sirva para encontrarlo.

“Por favor, ayúdanos a encontrar a Halo. Se perdió en San Miguel de Allende, en las inmediaciones de Hipsterrier, un albergue para perros. Se ofrece recompensa. Toda información es valiosa. ¡Ayúdanos a que regrese con su familia!”, compartieron.

Desaparición del perro ocurrió desde hace unos días…

Lo raro de todo esto es que, según la esposa del futbolista, su mascota lleva perdida algunos días y apenas este domingo fueron avisados sobre la desaparición.

Además, en una publicación, el jugador reveló que Halo tenía un collar rastreador… aunque no ofreció más detalles al respecto.

Todo Internet se está uniendo para encontrar al perro de Aaron Ramsey, compartiendo en grupos locales la ubicación del lugar donde se perdió.

Y si te late la idea de ayudar, el futbolista ha solicitado apoyo de alguna persona que tenga un dron para poder ampliar la búsqueda.