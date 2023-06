Aaron Rodgers no sólo es el jugador a seguir para la temporada 2023 de la NFL tras su llegada a los New York Jets, sino que también se ha convertido en una especie de voz a favor del consumo de sustancias psicodélicas, pues considera que en su caso, el consumo de ayahuasca le ha ayudado a conseguir un mejor rendimiento en los últimos años.

Rodgers ha compartido que en 2019, tras realizar un viaje a Sudamérica, consumió ayahuasca, que es una bebida preparada con una combinación de algunos elementos extraidos de plantas alucinógenas. El principal componente es la dimetiltrptamina, conocido como DMT, presente en plantas como Psychotria viridis, Diplopterys cabrerana. Gustavo Cerati también hizo este viaje y tras su experiencia le dio forma a la rola llamada ‘Raiz’.

El éxito de Aaron Rodgers se debe a… ¿ayahuasca?

En ese mismo año, Aaron Rodgers tuvo una temporada de fábula y fue elegido el MVP de la temporada en 2020 y 2021, por lo cual varios atletas se han acercado a Rodgers para conocer sobre su experiencia. El quarterback ha indicado que su éxito en los últimos años está directamente relacionado con el consumo de ayahuasca.

Aaron Rodgers durante la conferencia en Colorado / Getty Images

“Sabes, va a ser difícil cancelarme porque, ya sabes, el año anterior logré 26 touchdowns, cuatro intercepciones. Tuvimos una buena temporada. Ayahuasca, 48 touchdowns, cinco intercepciones, MVP. ¿Qué vas a decir?”, indicó el ahora jugador de los Jets, en una conferencia sobre psicodélicos en Denver, Colorado.

El 9 de mayo de 2019, Denver, despenalizó el consumo de sustancias psicodélicas y el 11 de noviembre de 2022, la despenalización se generalizó a nivel estatal en Colorado. Junto con Oregon, estos son los dos estados que van marcando el rumbo para la despenalización, bajo ciertas normativas y Aaron Rodgers se ha convertido en una especie de portavoz.

Aaron Rodgers invita a más atletas y a críticos

Esto no significa que el consumo de sustancias psicodélicas ya sea normal como echarse un refresco en la calle. Si bien ya no es un delito en estados como Colorado y Orlando, sí se mantiene como un delito federal, esto quiere decir que su consumo no está permitido en zonas federales de estos estados, además las normativas lo permiten a personas mayores de 21 años, bajo supervisión y control, así que por ahora nada de consumo o uso recreativo.

Aaron Rodgers jugará para los Jets / Getty Images

En el caso del ayahuasca, hay varias recomendaciones, de modo que no cualquier persona puede consumir. Por ejemplo, hay contraindicaciones para personas con diabetes, problemas en riñones, esclerosis múltiple, ELA, ni en personas bajo tratamiento o consumo de antidepresivos, mujeres embarazadas y/o en lactancia.

Por ello, Aaron Rodgers asegura que los atletas de alto rendimiento son los indicados para el consumo de sustancias psicodélicas, pero también las recomendó a las personas que tanto lo han criticado por su forma de vida.

Antes de decidir su salida de los Green Bay Packers, Rodgers hizo un retiro de obscuridad por cuatro días, por lo cual ha sido objeto de burlas y justo a aquellas personas que se burlan de él, es a quienes les hace la principal invitación, tal vez para cambiar su opinión. “Son las personas perfectas para ello. Necesitamos que estas personas lo tomen”

“¿No es irónico que las cosas que realmente expanden tu mente sean ilegales y las cosas que te mantienen en los chakras inferiores y te atontan han sido legales durante siglos?”, dijo Rodgers en esa conferencia, de acuerdo con The Guardian.

¿Cómo le irá a Aaron Rodgers en los Jets y la ayahuasca?