Cayó el primero: Adam Gase es despedido de los New York Jets

El partido contra los New England Patriots fue el último para Adam Gase como entrenador en jefe de los New York Jets. Los dirigentes de la franquicia no aguantaron la llegada del “Black Monday”, pues hicieron oficial la salida del coach tras una temporada decepcionante.

Gase estuvo en los Jets a lo largo de dos temporadas, en las que su máximo logro fue evitar que el equipo terminara con récord de 0-16 gracias a los triunfos contra los Cleveland Browns y Rams.

Gase termina su era en los Jets con una marca negativa de 9-22, lo cual terminó con la paciencia de Christopher Johnson, presidente y director ejecutivo de la franquicia, que a través de un comunicado hizo oficial la salida de Gase.

“Esta noche le informé a Adam Gase que ya no se desempeñará como entrenador en jefe de los Jets. Mis sinceras intenciones son tener estabilidad en nuestra organización, especialmente en nuestras posiciones de liderazgo, está claro que la mejor decisión para los Jets es movernos en una dirección diferente.

“Para nuestros fans es obvio que no hemos sido lo suficientemente buenos. Estamos comprometidos con la construcción de una organización sólida, dentro y fuera del campo, y continuaremos brindado los recursos necesarios para formar un equipo del que puedan estar orgullosos”, indica el comunicado.

Los candidatos para suplir a Adam Gase

Joe Douglas, gerente general de los Jets, tendrá la misión de encontrar al coach que saque de las burlas a los Jets y desde ahora suenan varios candidatos, entre los que destacan Eric Bienemy, actual coordinador defensivo de los Chiefs y Matt Eberflus, quien tiene el mismo puesto que Benemy en los Colts, de acuerdo con AS.

Arthur Smith, coordinador ofensivo de los Titans también forma parte de la lista de candidatos, por lo que en caso de ser así, serán entrevistados en febrero, después del Super Bowl.