El día que Adama Traoré fue tentado para jugar en la NFL

La fortaleza y velocidad que tiene el jugador del Wolverhampton parece que pudo darle un enfoque diferente a su carrera. Adama Traoré, uno de los mejores jugadores en la Premier League hoy en día, pudo haber jugado en la NFL hace algunos años y es que según parece recibió ofertas que lo tentaron a dejar el futbol pero al final no quiso abandonar su sueño.

De acuerdo a declaraciones de Romain Saiss, compañero de Traoré en los Wolves y rescatadas por el diario ‘AS’, Adama Traoré fue tentado por algunos equipos de la NFL hace unos años, cuando jugaba en el Barcelona. La fortaleza, velocidad y músculos que iba generando en el pasado, lo hicieron un jugador atractivo para el futbol americano, por lo que pudo haber jugado en algún equipo grande en el emparrillado.

“Recuerdo haberle dicho que corría como un jugador de fútbol americano y me contó que, cuando jugaba en Barcelona, algunos equipos de la NFL le intentaron convencer para que jugara a fútbol americano, viendo su potencia se convencieron de él”, comentó Saiss.

Cabe recordar que el mismo Adama Traoré comentó recientemente que él no hace pesas ni se esfuerza tanto ene l gimnasio, pues sus músculos son cuestión de genética, hecho que sorprendió a más de uno y parece ser muy cierto.

“No hago pesas. Se que es difícil de creer, pero no hago pesas. Es genética. Estoy bastante grande para ser futbolista. Hago ejercicios pero no mucho volumen porque me pongo grande muy rápido”, mencionó Adama Traoré hace unos días.

Como ya dijimos, estas cualidades que serían perfectas en la NFL parecen ser ciertas y es que el mismo Romain Saiss comentó que nunca le ha visto esforzarse tanto en el gimnasio. Quizá tenga uno secreto en su casa pero al menos cuando entrenan con los Wolves, no entrena ‘en modo bestia’.

“Le veo entrenar todos los días. Vamos juntos al gimnasio ya sea antes o después del entreno. Quizá tenga un gimnasio secreto en casa, pero en el entrenamiento, nunca le he visto levantar pesas. Ni press de banca ni nada. Es grande y muy rápido. Hay quien dice que con ese físico es imposible que juegue al fútbol”, sentenció Romain Saiss sobre Adama Traoré.

Adama Traoré es pretendido hoy en día por el Barcelona aunque se dice que el Manchester City y el Liverpool también irían tras él, por lo que ya veremos si se da el bombazo o se queda en los Wolves.