COVID-19 obliga a la Premier League a jugar sin aficionados nuevamente

El Covid-19 sigue siendo una pesadilla en Inglaterra, tras el arranque de la nueva temporada han sido muchos los controles por parte de la liga para salvaguardar la salud de todos los involucrados en la Premier League, pero parece que el virus no da tregua y ahora los contados aficionados que podían asistir a los estadios, no lo harán más.

Ante un nuevo brote de casos por Covid-19 que ataca al Reino Unido, los contados fanáticos que podían acudir a los diferentes recintos en Inglaterra ya no serán recurrentes, de nuevo los estadios lucirán vacíos para evitar la propagación del virus.

No todos los clubes tenían el privilegio de contar con aficionados en los estadios. El gobierno de aquel país a inicios de diciembre un sistema de niveles de acuerdo al riesgo de las regiones, que va del 1 al 4, siendo 1 el nivel en el que pueden acceder los fanáticos a los recintos y 4 un nivel de alta peligrosidad.

Los clubes de la Premier League que podían tener aforo en los estadios eran de las ciudades de Londres, Liverpool, Southampton y Brighton del Reino Unido. Todas eran áreas de nivel 2 y los clubes afectados son Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham Hotspur, West Ham United, Brighton & Hove Albion, Southampton, Everton y Liverpool.

We will move back to playing games behind closed doors following the government's announcement that the Liverpool City Region has been placed in Tier 3 restrictions.

— Liverpool FC (@LFC) December 30, 2020