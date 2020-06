Adria Tour: Novak Djokovic y la imprudencia que contagió de Coronavirus al tenis

Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo ha dado positivo por Coronavirus. Aunque en realidad la verdadera noticia es que Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, se convirtió en el principal responsable de propagar el brote de Coronavirus en el circuito del ATP Mundial con el Adria Tour.

Y es que todos conocemos a alguien que cree que el Coronavirus no existe, que es un invento, o que a él/ella no le va a dar, hasta que topan con una dura realidad. Una realidad que suma más de 9 millones de contagios y 500 mil muertes en todo el mundo. En el caso de Djokovic las consecuencias pueden ser desastrozas, y no hay duda que el tenista debe ser señalado y sobre todo, servir como ejemplo para todo el mundo.

Y es que mientras científicos, gobiernos, organismos deportivos y civiles discuten cuál es la mejor forma de volver a “la normalidad”, Djokovic decidió organizar una gira de tenis por Serbia y Croacia bajo el nombre del Adria Tour, una gira benéfica que en papel iba a servir a los tenistas como preparación para el regreso de la temporada que se pretende reanudar en las próximas semanas.

El torneo se celebraría en los paises que han reportado menor incidencia de coronavirus (más no inmunidad) en el continente europeo. La primera parada ocurrió en Belgrado el 13 y 14 de Junio cuando miles de aficionados abarrotaron los estadios para ver una alineación de lujo, con Novak Djokovic, Dominic Thiem, Alexander Zverev o Grigor Dimitrov sin ninguna medida de prevención. A ningún tenista se le practicó alguna prueba de Coronavirus, tampoco a los asistentes que llenaron absolutamente todos los asientos de los estadios, sin procurar alguna medida de distanciamiento, y para cerrar con broche de oro, a todos los tenistas se les acabó viendo de fiesta en una discoteca.

Mientras las escenas daban la vuelta al mundo, Djokovic minimizó el problema y para la segunda parada del Adria Tour en Croacia, se sumaron tenistas como Boran Coric, Marin Cilic y Andrey Rublev que se unieron a la gira en medio de un baño de masas, rodeados de una multitud en una plaza pública de la ciudad de Zadar. Esto es una locura”, decía el búlgaro.

Así, llegó la noticia el domingo 21 deJunio, siete días después de aquella fiesta en Serbia, de que Grigor Dimitrov había dado positivo por Coronavirus. Después, se supo del caso de Borna Coric, y siguieron los entrenadores Kristijan Groh, (entrenador de Dimitrov), y Marko Paniki, (preparador físico de Nole) además del caso de Viktor Troicki y su esposa que está embarazada.

Las alertas se encienderon, el mundo recordaba las imágenes de aquella fiesta en Serbia, el Adria Tour se supendia y Djokovic, decidió hacer otro Djokovic negándose a someterse a las pruebas de Covid hasta que estuviera de regreso en Belgrado con su familia.

Este martes, ha sido el propio tenista quién ha confirmado que él y su esposa dieron positivo a la prueba por Coronavirus, generando una condena generalizada, no sólo del ATP o la WTA sino de sus propios compañeros tenistas, como Nick Kyrgios quién ha sido el más enérgico: “Esto es lo que pasa cuando ignoras todos los protocolos”.

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Boneheaded decision to go ahead with the ‘exhibition’ speedy recovery fellas, but that’s what happens when you disregard all protocols. This IS NOT A JOKE. https://t.co/SUdxfijkbK

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 22, 2020