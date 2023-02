Y eso que es futbol profesional… La Super Liga Grecia vivió uno de esos momentos que no sabemos si definir como chuscos o lamentables. El duelo entre el Atromitos y el AEK Atenas no pudo disputarse por el simple hecho de que las porterías no eran del mismo tamaño.

No es ningún secreto que el mexicano vive un gran momento en el futbol griego y eso se ve reflejado en los resultados colectivos; sin embargo, él y todos sus compañeros se quedaron sin jugar en la Fecha 21 de la temporada 2022/23.

Pues resulta y resalta que la visita del AEK Atenas al Atromitos no se pudo llevar a cabo por la diferencia en el tamaño de las porterías del Estadio Peristeri. Parece chiste, pero no lo es. El equipo negriamarillo se quejó de esta situación y llegó la revisión, así como la medición para saber qué estaba sucediendo.

⛔️SUSPENDIDO en GRECIA??



⚽️Atromitos – AEK Atenas



?Una de las porterías no tenía las medidas reglamentarias.



?Así lo han tratado de arreglar los operarios del Estadio Peristeri. pic.twitter.com/gdo8dvV0TK pic.twitter.com/xdLs8lN1Lp — Tiempo de Juego (@tjcope) February 5, 2023

Lo que se cuenta en medios griegos es que la diferencia entre una portería y otra sería de entre 5 y 7 centímetros; otros aseguran que incluso llegó a los 10 centímetros. En un principio hubo un retraso de una hora y se buscó una solución, aunque finalmente esta no llegó y el partido quedó pospuesto.

De acuerdo con información publicada por Charlotte Coleman en Twitter, el AEK Atenas se negó a disputar el partido. Además, existiría la posibilidad de que el equipo de Orbelín Pineda se lleve los 3 puntos en la mesa.

La postura del AEK Atenas ante las irregularidades

Como se puede ver en las imágenes, los encargados del encuentro midieron las porterías e intentaron nivelarlas; no obstante, estos esfuerzos no sirvieron de mucho y el AEK Atenas dio pocos detalles sobre lo sucedido.

“Antes del inicio del partido, nuestro equipo comprobó que la distancia en la altura de las líneas horizontales de las porterías, desde el suelo, era anormal. Esto se señaló a través de una objeción al árbitro. Se confirmó el problema y no se resolvió en los 30 minutos reglamentarios.

“Según un nuevo control, el árbitro se retiró al vestuario y cerró el partido manifestando que no se realizó por irregularidades en el terreno de juego“, indica el comunicado publicado en el sitio web del AEK Atenas. Ahora, solo nos queda saber si este encuentro se reprogramará… y cuando.

