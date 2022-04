La invasión rayada en La Noria y más reclamos para ESPN en la J15 de Liga MX Femenil

La fase regular está por terminar en el Clausura 2022 de la Liga MX Femenil y los boletos a Liguilla están casi definidos. Atlas se unió a Rayadas, Tigres, Chivas, América y Pachuca que ya habían clasificado; pero lo interesante es que hay varios equipos peleando por clasificar.

La Jornada 15 nos regaló 30 goles entre emocionantes empates, definiciones espectaculares y mucho más.

La afición de Rayadas y la invasión en La Noria

La visita de Rayadas a Cruz Azul dejó más que una remontada y victoria de 1-3. Al jugar en La Noria, el acceso de la afición celeste es limitado a familiares o conocidos y esto se vio reflejado en una ‘invasión’ regiomontana. Los aficionados del Monterrey fueron mayoría y sus porras destacaron en todo momento.

Antes de arrancar el partido, la ‘Barra Feminista’ hizo lo suyo para hablar sobre las condiciones del club cementero. Lo que comenzó en dos estadios diferentes, hoy está en una cancha de entrenamiento.

En más de una ocasión hemos hablado de la importancia de que se abran los estadios de la Liga MX Femenil. Son varios los equipos que alternan con sus instalaciones y no tienen acceso a los grandes inmuebles.

ESPN sigue regándola en las transmisiones de Liga MX Femenil

El tema de las transmisiones sigue quedando a deber y ahora, en el San Luis vs León hubo reclamos para Jesús Humberto López de ESPN. En uno de los goles potosinos, dijo que Ángeles Martínez se quedó tirada por “vergüenza”… pero en realidad se lesionó. La portera sufrió una luxación de codo y aunque publicó en redes sociales que no esperaba una disculpa, el narrador aseguró que no se percato de ello.

No obstante, el tema va más allá de la apreciación. Los comentaristas y narradores no están actualizados ni en la Liga MX Femenil, ni en otros torneos femeniles a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, en la misma cadena dicen que la liga de Inglaterra es la ‘Premier League Femenil’, cuando en realidad es la Women’s Super League.

Ayer durante el partido, el comentarista de ESPN comentó que me quedé tirada por “vergüenza” y posterior que mi lesión fue por falta de técnica. Acepto que me equivoco en parte de la jugada por lo cual quise corregir mi error y desafortunadamente me lesioné.

🧵 pic.twitter.com/S2BGSWSjXu — Angeles Martínez (@AngelesMtzMx) April 17, 2022

Bravas y Chivas consumaron remontadas en casa

Juárez ha tenido un torneo muy complicado en la Liga MX Femenil, pues marcha en el lugar 16 de la tabla con apenas 11 puntos. La victoria de 2-1 ante Querétaro dejó buenas sensaciones en lo deportivo, ya que el equipo se recuperó de ir en desventaja; sin embargo, los temas extra cancha dieron de que hablar esta jornada.

Al final se trata también de un tema relacionado con lo deportivo porque las ‘Bravas’ no pudieron jugar en el Olímpico Benito Juárez. En su lugar, fueron locales en el Complejo Bravo que lució en muy malas condiciones y esto incrementó las posibilidades de una lesión fuerte.

Por si fuera poco, Juárez saltó a la cancha con un gran e improvisado parche en el jersey. Se rumora que la empresa patrocinadora en cuestión falló con sus pagos y por eso tuvo que taparse. Aun así, no hubo postura del club sobre este tema.

Lo que comenzó como una campanada en el Akron, no terminó de la mejor manera para las universitarias. Aerial Chavarin abrió el marcador, pero Michelle González y Alicia Cervantes se encargaron de consumar una remontada que parecía cantada. ‘Licha’ se mantiene líder de goleo y Chivas es tercero en la tabla a falta de dos jornadas.

Del otro lado de la moneda, Karina Báez no ha podido sacar todo el provecho de sus Pumas. Con todo y el paso irregular, las auriazules tienen chance de pelear por uno de los últimos boletos a la Liguilla. Toluca es séptimo con 19 puntos y las del Pedregal décimas son 16 unidades.

Todos los resultados de la J15 de la Liga MX Femenil

Cruz Azul 1-3 Rayadas

Atlético de San Luis 4-0 León

Puebla 0-1 Necaxa

FC Juárez 2-1 Querétaro

Toluca 2-0 Mazatlán

Chivas 2-1 Pumas

Pachuca 2-2 Atlas

Tigres 4-1 Santos

Tijuana 2-2 América