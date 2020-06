¿Cómo funcionó la afición virtual en el regreso de la Liga española?

La Liga española reanudó sin público en los estadios, como parte del protocolo para evitar contagios masivos en España, sin embargo, la afición se hizo sentir de alguna manera en las transmisiones televisivas, mediante efectos de sonido y afición virtual.

Javier Tebas, presidente de La Liga, explicó que se trabajó con dos empresas para recrear afición virtual. “Hemos trabajado con una compañía noruega especializada en público virtual y con EA Sport, el juego del FIFA, donde se oye el sonido real de cada estadio”, indicó.

Sin embargo, la dinámica no ha sido bien recibido por completo por parte de los televidentes, que criticaron la calidad gráfica de los seguidores virtuales de la empresa noruega, los cuales distan mucho de los videojuegos actuales.

Me da muchísima vergüenza lo de la afición virtual es que no me gusta nada colega.

— Marta⚡ (@mloppx19_) June 14, 2020