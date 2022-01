De película: Una aficionada detectó el tumor de un coach de los Canucks en pleno juego de la NHL

Dicen por ahí que se necesita solo un segundo para cambiar tu vida, y sea voluntaria o involuntariamente. Esto le sucedió a Brian Hamilton, un coach de los Canucks de Vancouver que juegan en la National Hockey League (NHL). En octubre recibió una dura noticia durante un juego y de ahí en adelante, superó una fuerte enfermedad gracias a una aficionada completamente desconocida.

Dicen que la vida cambia en un abrir y cerrar de ojos, y eso fue lo que le pasó al coach Brian Hamilton durante la noche del 23 de octubre. En medio de un juego de los Canucks, una aficionada logró hablar con él y le dijo que el lunar que tenía en el cuello era cancerígeno. Luego de darse cuenta de que el diagnóstico era correcto, el equipo emitió un comunicado para buscar a la heroína.

“Estoy tratando de encontrar a una persona muy especial y necesito el apoyo de la comunidad del hockey. A esta mujer que intento encontrar, ahora quiero darte las gracias. No sé quién eres o de dónde eres. Solo sé que estabas sentada detrás de la banca de los Canucks la noche que Seattle Kraken jugó su primer partido en casa. Esa noche, el 23 de octubre, el mensaje que me mostraste en tu teléfono quedó en mi mente y me cambió la vida“, explica Hamilton en el texto.

Pues resulta y resalta que la aficionada insistió en que acudiera al médico, el entrenador escuchó su recomendación y se le extirpó un melanoma fase dos que lo obligó a entrar a cirugía de emergencia. En pocas palabras le salvó la vida: “Quiero que sepan que esto no es sobre mí. Se trata de una persona increíble que se tomó el tiempo de percatarse sobre algo preocupante y encontró la forma de hacerlo saber entre el caos de un juego de hockey“.

Apenas dos horas después de que se publicó el comunicado de los Canucks, el mismo equipo dio a conocer que encontró a la mujer en cuestión. Su nombre es Nadia Popovici, estudia Medicina y acudió nuevamente al juego entre Vancouver y Seattle para conocer a su nuevo amigo.

El encuentro se llevó a cabo antes de que comenzara la actividad en el hielo y la futura doctora deseó lo mejor para Hamilton: “Estoy muy feliz de que le quitaran el tumor y pueda seguir adelante. Ojalá pueda vivir una larga vida y podamos celebrar este momento durante mucho tiempo“.

The internet community helped us find Brian’s hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.

A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a

— Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022