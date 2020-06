Así es como aficionados en casa apoyarán al Tottenham ‘en vivo’ ante el Manchester United

El regreso de la Premier League está más cerca que nunca y los equipos siguen buscando la forma de hacer que ‘su casa pese’ y es que con la norma de que no puede haber aficionados dentro de los estadios, innovar con la tecnología es lo de hoy, por lo que el Tottenham contará con aficionados virtuales que los apoyarán ‘en vivo’ desde su casa, pues cuando se midan al Manchester United este viernes, necesitan todo el apoyo posible.

Por medio de sus redes sociales, el Tottenham lanzó esta convocatoria a sus aficionados donde les permitirán el ingreso a su estadio… de forma virtual, claro y es que será a través de cientos de pantallas que estarán alrededor del inmueble como apoyarán al equipo este viernes totalmente en vivo.

!

️ Send us your photos and messages of support from home using #SummerOfSpurs for a chance to see them inside the dressing room and on the stadium screens! #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XvAQBHgqPa

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 15, 2020