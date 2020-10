El tema de Mesut Özil está lejos de cerrarse. El futbolista turco alemán quedó fuera de las listas del Arsenal para la Premier y la Europa League. Por ello, el agente del jugador estalló contra Mikel Arteta, el entrenador de los ‘gunners’, por “injusto” y “deshonesto”.

En entrevista para ESPN, Erkut Sogut aseguró que los aficionados del Arsenal se merecen la versión real de que fue lo que pasó. Hace unos días, Arteta explicó que la ausencia de Özil en el registro de la Premier League fue meramente una “decisión futbolística”, a lo que el agente del jugador afirmó que es falso.

“Los fanáticos del Arsenal merecen una explicación honesta, no que diga: ‘Le fallé a Özil’. No le fallaste a Özil, fallaste en ser justo, honesto y transparente, en tratar con respeto a alguien que tiene un contrato y fue leal todo el tiempo”, declaró.

Ese llamado de lealtad es el mismo que hizo Özil hace unos días en redes sociales (acá te lo dejamos) y es que en su momento, Mesut rechazó irse a otro club para quedarse en el Arsenal. Es por eso que Sogut pide que por lo menos le den la oportunidad de mostrarse en la cancha, algo que no ha sucedido.

“No le dio la oportunidad de mostrarse esta temporada. Si todavía está bajo contrato, el jugador debería tener la opción de quedarse y luchar por su lugar“, continuó.

Sogut aseguró que todos los que están dentro del club han visto a Mesut Özil entrenarse de la mejor manera. Es por eso que cuestiona las “razones futbolísticas” que Mikel Arteta argumentó para explicar la ausencia del exjugador del Real Madrid.

“Hablé con al menos cinco compañeros que dicen que está entrenando muy bien. Dicen que Mesut es uno de sus mejores jugadores, y no pueden entender por qué se queda fuera. Entonces no puede ser el entrenamiento. Si no es el campo, ¿cuáles son las razones futbolísticas? Si hablas, debes decir la verdad que la afición del Arsenal se merece“, aseveró.

La ausencia de Özil, ¿por un problema comercial?

Al parecer la ausencia de Mesut Özil se debe a intereses comerciales del Arsenal y no tanto a razones futbolísticas. En diciembre del 2019, el futbolista fue eliminado de un popular juego de computadora al hacer comentarios sobre el trato a la población musulmana uigur.

Net EaSe, la compañía china que opera el videojuego, explicó que Özil hirió los sentimientos de la población. “El discurso hirió los sentimientos de los fanáticos chinos y violó el espíritu deportivo de amor y paz. ¡No entendemos, aceptamos ni perdonamos esto“, publicó.

Arsenal se deslindó de los comentarios de Mesut Özil y aseguró que ellos nunca han querido meterse en esos temas. Tres meses después de aquel incidente, el futbolista jugaría su último partido con los ‘gunners’. ¿Coincidencia? No lo sabemos.