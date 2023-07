Por qué debes saber esto: Victor Wembanyama es el futuro de la NBA y podría estar en problemas nada agradables luego de que su seguridad golpeara a Britney Spears por querer tomarse una foto con él

¡Chisme de proporciones colosales! Victor Wembanyama tiene vuelto loco a todo el mundo. Se espera que sea la nueva súperestrella de la NBA y todos quieren conocerlo o tomarse una foto con él. Y no es sentido figurado, hasta Britney Spears lo buscó y eso desató un aparente conflicto entre ambos ¡traaaaaaaz!

Hay distintas versiones, alguna que otra foto por ahí del incidente y hasta se habla de la posibilidad de una demanda. Por acá vamos a recapitular qué pasó entre Britney Spears y Victor Wembanyama.

Qué pasó entre Britney Spears y Victor Wembanyama / Foto: Reuters

¿Qué pasó entre Britney Spears y Victor Wembanyama? Aquí lo que se sabe de la presunta agresión

Todo ocurrió la noche del pasado miércoles, 5 de julio, en el restaurante Catch del Hotel ARIA, en Las Vegas. Pasa y resulta que la nueva estrella de la NBA se encontraba cenando, rodeado de un fuerte equipo de seguridad.

Y sí, en el mismo restaurante estaba nada menos que la Princesa del Pop, quien al ver de quién se trataba, pensó que sería una gran idea conocerlo y tomarse una foto con él. Y la neta sí, hubiera sido una imagen uiltra viral.

Qué pasó entre Britney Spears y Victor Wembanyama / Foto: Getty

Pero lo que se volvió viral fue la presunta agresión de parte de uno de los miembros de seguridad que cuidaban a Victor Wembanyama. Sucede que Britney Spears habría intentado tocarle el hombro al jugador de los San Antonio Spurs para llamar su atención, y fue cuando uno de los guaruras lo evitó.

Hay más de una versión: la primera es que el sujeto golpeó la mano de la cantante y después le dio una bofetada, haciendo que incluso las gafas de Britney salieran volando; la segunda es que en realidad sólo golpeó la mano de la cantante y provocó que ella se pegara en la cara.

Qué pasó entre Britney Spears y Victor Wembanyama / Foto: Getty

La policía de Las Vegas llegó al lugar ante reportes de una pelea en el hotel

Wemby ni se dio cuenta de lo que pasó. El personal de seguridad le dijo que caminara sin parar para evitar a los fans, así que no se percató de que se trataba nada menos que de Britney Spears.

El esposo de la Princesa del Pop habría reaccionado y se desató una mini trifulca mientras el jugador de la NBA se alejaba. Obviamente la policía llegó al lugar ante el reporte de una pelea al interior del hotel.

Damian Smith, director de seguridad de los San Antonio Spurs, fue identificado como el presunto agresor. Según indica TMZ, él fue hasta la mesa de la cantante para disculparse poco después, cuando se dio cuenta de quién era; pero de nuevo vuelven a chocar las versiones, porque Britney dice otra cosa.

Qué pasó entre Britney Spears y Victor Wembanyama / Foto: Reuters

Sam Asghari, fue el primero en dar “declaraciones”

A través de sus historias de Instagram y otros posteos en redes, Sam Asghari, esposo de Britney Spears, se quejó con todo por lo que calificó como violencia. No culpó al jugador de los Spurs, sólo señala al elemento de seguridad como responsable.

“Defender a cualquier mujer, especialmente a mi mujer, no es debatible. Considero que mi reacción responde a lo ocurrido, y espero que el hombre en cuestión aprenda una lección y vea su falta de respeto a las mujeres. Gracias por el apoyo”, comentó.

La versión de Victor Wembanyama sobre la presunta agresión a Britney Spears

El seleccionado No. 1 del draft de la NBA dio su versión de lo ocurrido al día siguiente. Según él, Britney no sólo le tocó el hombro para llamar su atención, sino que literal lo agarró por detrás y por eso vino la reacción del cuerpo de seguridad.

“No vi lo que pasó porque iba caminando. Una persona me habló y me sujetó por atrás, no me tocó el hombro, me agarró por detrás, y la seguridad la alejó. No vi quien era y mi seguridad la hizo a un lado. No sé con cuánta fuerza, la verdad. Pero la seguridad la echó”, explicó Wembanyama en entrevista para ESPN.

.@vicw_32 on the situation last night involving Britney Spears pic.twitter.com/I0mHJvJzs4 — Cassidy Hubbarth (@CassidyHubbarth) July 6, 2023

El jugador de los Spurs dijo que cuando le contaron que había sido Britney Spears, pensó que era una broma. Se enteró horas después de que efectivamente era la cantante, sobre todo por las noticias al día siguiente.

Lo que dijo Britney Spears tras el altercado con la seguridad de Victor Wembanyama

Por otro lado, Britney fue un poco más profunda al contar su versión de la presunta agresión y lo que pasó con Victor Wembanyama. Por medio de una carta compartida en sus redes sociales, contó cómo sucedieron las cosas (según ella).

“Decidí acercarme y felicitarlo por su éxito. Era realmente alto, así que le toqué el hombro para llamar su atención. Soy consciente de que él dice que lo ‘agarré por detrás’, pero simplemente le toqué el hombro. Su guardia de seguridad me pegó en la cara, frente a todos. Casi me derriba y me tiró las gafas“.

Qué pasó entre Britney Spears y Victor Wembanyama / Foto: Reuters

Britney menciona en su carta que la violencia debe acabar e invita a tratar a todo mundo con respeto. Y como decíamos, niega eso de que se disculparon, pues dice seguir en espera de una disculpa de parte de Victor Wembanyama, de su seguridad y de su equipo.

“Los fans se me acercan todo el tiempo, incluso esa noche se me acercaron unos 20 fans. Mi equipo de seguridad no le pegó a ninguno”. Britney Spears

El mensaj de Britney por el altercado con Wembanyama

A la espera de saber si hay denuncia o no por la presunta agresión a Britney Spears

De acuerdo también con TMZ, Britney sí habría presentado una denuncia, pero fuentes de dicho medio informaron que las autoridades descartaron que se tratara de un asunto criminal. De nuevo, otra versión (presuntamente desde el Departamento de Policía) apunta a que sí están investigando a fondo lo que pasó para determinar si habrá sanciones penales.

De hecho, se reunirían con Britney la mañana de este viernes, 7 de julio, para continuar con su indagatoria.

