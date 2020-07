¡Nooo! Aíslan al ‘Checo’ Pérez por prueba “no concluyente” de coronavirus

El coronavirus sigue siendo el tema de todos los días en todo el mundo. Ahora el mexicano, Sergio ‘Checo‘ Pérez (quien prometió tener la mejor temporada de su vida), fue aislado tras una prueba no concluyente pata descartar que tenga coronavirus, previo al Gran Premio de Bretaña.

El Gran Premio de Bretaña se llevará a cabo entre el viernes 31 de julio, sábado 1 y domingo 2 de agosto. Para ello se realizaron las pruebas para detectar el coronavirus, siguiendo el protocolo sanitario de la Fórmula 1 y el resultado del mexicano fue “no concluyente”.

UPDATE: @SChecoPerez is not at the circuit today following an inconclusive test result.

He is self-isolating awaiting the results of a retest.#F1 #BritishGP

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) July 30, 2020