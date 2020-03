¿Adiós Premier? Aislaron a jugadores del Leicester City por coronavirus

El último naipe del castillo del futbol europeo estaría por caer. El Leicester City de la Premier League aisló a algunos jugadores por sospecha de coronavirus.

El técnico del Leicester City, Brendan Rodgers, fue el que informó de la situación en conferencia de prensa. No quiso dar nombres pero sí confirmó que algunos futbolistas han tenido síntomas de coronavirus y por eso fueron separados del equipo.

Brendan Rodgers: “We’ve had a few players that have shown symptoms and signs (of coronavirus). We’ve followed procedures and (as a precaution) they have been kept away from the squad.” pic.twitter.com/KZDXeRgzhT

— Leicester City (@LCFC) March 12, 2020