Lo que necesitas saber: Aún se desconoce la gravedad de la fractura. Medios catalanes prevén que el tiempo de recuperación será de, mínimo, dos meses... tres, si necesita cirugía.

La tres veces Balón de Oro, Aitana Bonmatí, paró en secó las emociones de la final de la Liga de Naciones contra Alemania. Luego de un entrenamiento, reportó un dolor que, a la postre, resultó ser algo mucho más grave de lo esperado.

Aitana Bonmatí con el Balón de Oro en 2024 // Foto: @ballondor

“Una lesión importante”, describe la técnica de la selección de España

De acuerdo con comunicado de la Real Federación Española de Futbol, internacional azulgrana terminaba la sesión matinal y su lesión fue ocasionada por “un mal apoyo en una acción fortuita”.

Con lo que describe la Federación Española, muchos pensarían que el diagnóstico de Aitana Bonmatí no sería tan severo como se ha confirmado: la centrocampista resultó con fractura de peroné izquierdo, por lo que es baja para el partido contra Alemania… ya está de vuelta a Barcelona, para empezar su recuperación.

En conferencia de prensa, la capitana de la “Absoluta Femenina”, Irene Paredes, comentó que no vio cómo se dio la lesión de Aitana. “Me lo contó ella. Fue una acción que le dolió, a la vista está que algo gordo había sucedido”.

Por su parte, la directora técnica de España, Sonia Bermúdez, describió lo sucedido a Aitana Bonmatí como “una lesión importante”, la cual, sin duda, bajó el ánimo de sus compañeras de cara al juego de vuelta de la final de la Liga de Naciones.

¿Cuánto tiempo estará fuera Aitana Bonmatí?

Aunque por el momento no hay una parte médica oficial,The Guardian cita medios catalanes los cuales prevén que la recuperación de Aitana Bonmatí tardará, mínimo, dos meses… tres, si es que requiere cirugía.

Aitana y el resto de la selección femenina de España se preparaban para el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones, la cual, en el partido de ida, quedó 0-0. El juego definitorio será este 2 de diciembre, en el estadio del Atlético de Madrid.