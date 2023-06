Ni la lluvia, ni los truenos, ni siquiera el mal oleaje fueron impedimento para que Alan Cleland, originario de Boca de Pascuales, Colima, se coronara rey absoluto de las playas de El Salvador, con una calificación casi perfecta de 9.73, la más alta de la competencia, la suficiente para colgarse la medalla de oro y asegurar su pase a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en donde peleará por un boleto a París 2024.

“Significa todo. Es algo por lo que he trabajado y he invertido mi tiempo desde que comencé a surfear y algo que quería. Es algo por lo que me esforcé, soñé, puse todo mi trabajo en ello. Se hizo realidad y no puedo dejar de sonreír. Estoy agradecido”

Alan Cleland, campeón mundial de surf