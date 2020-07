Alan Pulido se estrenó en el torneo especial MLS is Back con el Sporting Kansas City, en el partido contra el Colorado Rapids y con ello registró su tercer gol con su nuevo equipo desde su llegada a futbol de Estados Unidos.

Kansas se impuso 3-2

y con ello llegó a tres puntos en el Grupo C, en el cual se encuentra empatado con Minnesota y Real Salt Lake y se jugará el pase a las siguiente ronda contra Salt Lake.

Pulido había marcado en los partidos que se jugaron en la temporada regular de la MLS, ante los Whitecaps y Houston Dynamo antes de que la competencia fuera suspendida por coronavirus.

Sporting arrancó con derrota frente al Minnestoa United, pese a que pulido colaboró con una asistencia con la cual su equipo se había adelantado. Para el duelo contra el Colorado Rapids, el exdelantero de las Chivas repitió como titular en el ataque, y compitió con William Yarbrough, exportero del León.

Sin embargo, Colorado se adelantó pronto en el marcador con el gol de Kellyn Acosta, quien vacunó con un zurdazo fuera del área, lo que obligó al Sporting a volcarse al frente para mantener las aspiraciones de calificación a los Octavos de Final.

Fue hasta el segundo tiempo cuando Kansas empató el partido con gol de Khiry Shelton, y después Alan Pulido se encargó de darle vuelta al marcador gracias a un penal.

Pulido fue el encargado de ejecutar la pena máxima y de inmediato llegaron los recuerdos del estilo con brinquito que tantas críticas le costó en Chivas, sin embargo, el atacante se fue a la segura y ejecutó fuerte, raso y pegado al poste.

⚽️ Cool as they come. No. 9 gives us the lead. #SKCvCOL 2-1 // #OneSportingWay // @alanpulido pic.twitter.com/l419wAs4dP

— Sporting KC (@SportingKC) July 18, 2020