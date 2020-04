México mágico: Exdirectivo del Atlas narró su experiencia con el coronavirus y cómo se negaban a hacerle la prueba

El exdirectivo del Atlas, Alberto Duque, superó el coronavirus y ahora narró como fue vivir con la enfermedad. Además de su travesía para que le diagnosticaran la enfermedad.

En un video publicado en YouTube, el exdirectivo de los Rojinegros contó que cuando presentó los primeros síntomas de coronavirus, los cuales describió, no le quisieron hacer la prueba. Duque relató que “por protocolo“, le dijeron que no le podían hacer la prueba.

“Me dijeron que sí tenían la posibilidad de hacerme la prueba pero no me la quisieron hacer, el protocolo en ese momento decía que no me la podían hacer. En ese entonces en el país había doce enfermos, según las estadísticas oficiales“, dijo.

En la misma línea, el exdirectivo del Atlas dijo que la enfermedad puede ser confundida con otras y por eso muchos creen que la pueden sobre llevar en casa. Después dijo que le volvieron a negar la prueba y lo trataron de convencer que no era neumonía o algo similar.

“Es una enfermedad que puede ser transcurrida en casa, nunca sentí la necesidad de dirigirme a un hospital para que me atendieran. Me dirigí a otro hospital, me trataron de convencer de que no me hiciera la prueba, me sacaron una placa de tórax para que me diera cuenta y me dijeran ‘mira tus pulmones están perfectos, no tienes neumonía’“, añadió.

Fue finalmente tres días después de los primeros síntomas, que el exidirectivo del Atlas dio positivo en la prueba que le hicieron después de tanto insistir. Alberto Duque hizo hincapié en que debido a la negativa de los médicos por hacerle la prueba, se pudieron haber evitado algunos contagios.

“El siguiente paso fue hacerme la prueba, me quedé tranquilo y me dirigí a mi casa. Me di cuenta que pude saber que lo tenía y sobretodo tomar acción para no contagiar a la demás gente. Hoy es ya principios de abril y aquí sigo, no salí a ningún lado“, sentenció el exdirectivo del Atlas.