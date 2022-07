Así fue el controvertido encuentro entre David Faitelson y Alejandro Irarragorri

Alejandro Irarragorri es uno de los personajes de quien más se ha hablando en el futbol mexicano en los últimos años. A él se le responsabiliza el hecho de abolir el descenso en la Liga MX, así como los requisitos de pronto imposibles para que un equipo de la Liga de Expansión suba a la Primera División, y ni qué decir del bicampeonato del Atlas y las polémicas arbitrales.

Irarragorri maneja los hilos de Santos Laguna y de Atlas atrás vez de Orlegi, por lo cual incurre en la multipropiedad, algo que la FIFA ha condenado desde hace varios años, y uno de sus principales retractores ha sido David Faitelson, con quien además tiene una disputa legal, como el propio periodista lo reveló con Javier Alarcón.

¿Qué pasó entre Failtelson e Irarragorri?

Por ello causó intriga la entrevista que realizó Faitelson a Alejandro Irarragorri, la cual se transmite en Futbol Picante de ESPN, sin embargo, el empresario y directivo se adelantó al publicar dicha entrevista a través del canal de Youtube de Orlegi.

Especial

En esta charla, que se llevó a cabo en las oficinas de Orlegi, Faitelson se disculpó con Irarragorri por hacer algunos juicios, “te ofrezco una disculpa”, sin embargo, le recalcó otros aspectos, entre ellos un conflicto de intereses, pues José Reistra es presidente del Atlas, mientras que su hermano, Íñigo, es secretario general de la Federación Mexicana de Futbol y hasta el torneo pasado, tenía entre sus responsabilidades la Comisión de Arbitraje.

Irarragorri, en defensa de los hermanos Riestra

Es por ello que Faitelson ha lanzado acusaciones sobre una posible intervención de Íñigo Riestra para beneficiar al Atlas de José Riestra, quien ha trabajado como la mano derecha de Irarragorri, de modo que también fue presidente de Santos Laguna.

“Cómo puedes hablar de un conflicto de intereses si no sabes de dónde o cómo llegó el secretario general (Íñigo Riestra) a donde está. ¿Cuál fue su camino, te lo sabes? No, pero lo has criticado ampliamente”, mencionó Irarragorri.

Especial

“Hablan ustedes muchísimo de la libertad de expresión y yo soy fan de la libertad de expresión, pero los actores pedimos responsabilidad de expresión, porque hablar y decir está muy fácil, pero el daño que generan es muy grande”, dijo.

La multipropiedad

Otro de los aspectos que se trataron en la entrevista fue la parte de la multipropiedad, otro aspecto que lleva hacia el canal del conflicto de intereses. “No hay una ilegalidad porque el reglamento lo permite”, dijo Irarragorri.

“Hay una multipropiedad y hay un conflicto de intereses. Yo estoy de acuerdo que ese conflicto no haya ocurrido, no se haya ejercido, pero sí existe”, lanzó el periodista a lo que Irarragorri respondió que aunque haya multipropiedad, no hay hechos, por lo que invitó a Faitelson a investigar el conflicto de intereses durante gestiones pasadas en la Federación Mexicana de Futbol, en la era de Justino Compeán.

“El conflicto de intereses potencial, puede ser, pero el hecho no existe. ¿Por qué no investigas los que sí existieron? Esos sí tienen sustento, recibos de nómina y todo eso”, declaró Irarragorri.