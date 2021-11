¿Por qué fue separado Alessio Da Cruz y qué pierde Santos sin su refuerzo europeo?

Santos Laguna sacó ventaja del primer juego contra Tigres, en los Cuartos de Final, aunque el golazo de Gignac amargó un poco las esperanzas del equipo lagunero, sin embargo, para los Guerreros hay otro tema que ha despertado curiosidad y dudas, y se trata del refuerzo neerlandés, Alessio Da Cruz, quien tiene los días contados en la Liga MX.

Después del partido, el técnico del equipo lagunero, Guillermo Almada, fue cuestionado sobre la ausencia del delantero europeo, de quien se había dicho que estaba lesionado en el cierre del torneo regular, pero se mantuvo fuera del equipo después de las casi dos semanas de pausa por la Fecha FIFA.

El neerlandés no entró en la convocatoria para el partido contra Atlético de San Luis en el repechaje, y tampoco contra Tigres, y Almada explicó que esto se debe a que el delantero cometió varias indisciplinas, sin especificar cuáles, por lo cual la directiva tomará cartas en el asunto.

“No me voy a poner a enumerar, pero fueron varias cosas, así que seguramente no vamos a contar más con él. Alessio está separado del plantel por falta de disciplina, seguramente será una resolución que toma la directiva, pero no vamos a contar más con él”, mencionó el estratega uruguayo.

Aquí las declaraciones de Guillermo Almada respecto a Alessio Da Cruz pic.twitter.com/GTpzaoNmdj — 💕María Padilla 🎙️ (@mariamiamors) November 26, 2021

Desde entonces, en La Comarca han surgido varios rumores, sin apuntar a una versión que destaque sobre las demás.

¿Qué pierde Santos sin su refuerzo estrella?

Santos fichó al delantero neerlandés después de que en el Guardianes 2021 se quedara sin referentes en el ataque tras la salida de Julio Furch y Octavio Rivero, además los laguneros se desprendieron de Santiago Muñoz, quien fue uno de los jugadores jóvenes que aprovecharon las bajas, al igual que Eduardo Aguirre.

Alessio debutó en la séptima jornada, contra Bravos de Juárez, y marcó un gol minutos después de haber ingresado a la cancha. Se volvió a hacer presente en el marcador contra Puebla y Toluca, el último rival antes de ser separado.

Santos, sin delanteros goleadores…

En total, Da Cruz marcó tres goles en ocho juegos, con lo cual se convirtió en el delantero con mayor producción goleadora de Santos. Eduardo Aguirre, por ejemplo, ha hecho dos goles en 11 partidos, mientras que Ignacio Jeraldino marcó su primer gol en más de un año con Santos.

Los máximos goleadores del equipo lagunero son Fernando Gorriarán y Diego Valdés, ambos con cuatro tantos, y juegan en el medio campo. Si a Santos se le llega a lesionar alguno de estos pilares antes o durante el juego de vuelta contra Tigres, estarán en problemas.

…pero le va mejor sin Alessio

Sin embargo, a Santos le va mejor sin el delantero europeo. En los ocho juegos que disputó Alessio Da Cruz, Santos ganó dos, empató tres y perdió otros tres. Sin él, a Santos le ha ido mejor, a tal punto que cuando el neerlandés no juega, Santos no pierde. Sin Alessio, los Guerreros suman cinco empates y cuatro victorias.