Alex Davidovich, el español con raíces rusas que echó a Djokovic del Masters de Montecarlo

Novak Djokovic regresó al circuito de la ATP luego de la polémica por su negativa a vacunarse contra el COVID-19. El Masters de Montecarlo le abrió las puertas al número uno del mundo, que comenzó el camino ante el español Alex Davidovich. Contra todo pronóstico, el número 46 del ranking se instaló en segunda ronda por 6-3, 6-7 (5-7) y 6-1.

Este triunfo fue muy especial por un montón de factores, pero para el joven de 22 años el principal se relaciona con la estrella que tenía enfrente. En su biografía asegura que intenta imitar a Djokovic y lo reafirmó al terminar el juego: “Crecí viendo a Novak y soy un gran seguidor suyo. Me fijo en él en cada torneo“, dijo. Y es que este par ya se conocía, pues entrenaron juntos durante la parte más complicada de la pandemia en Marbella.

Además, el Masters de Montecarlo le sienta bastante bien a Alex Davidovich, ya que ahí consiguió su primera victoria contra un Top 10. Esto sucedió en la primera ronda de 2021 contra Matteo Berrettini, así que puede presumir que la fórmula volvió a rendir frutos este año y mejor aun: ante el número uno del mundo.

¿Quién es Alex Davidovich?

Alex Davidovich nació en La Cala del Moral, Málaga, y tiene orígenes rusos gracias a sus padres, Eduardo está jubilado y nacionalizado sueco, mientras Tatiana trabaja en administración; a pesar de su separación, ambos apoyan incondicionalmente al joven tenista desde la primera vez que tomó una raqueta.

Alex recuerda que eso sucedía cuando tenía apenas dos años y no sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, conforme creció se dio cuenta de que era bueno y poco a poco fue creciendo como tenista. La escuela Just Tennis Academy, en el hotel Don Carlos de Marbella es gran testigo de su evolución y los títulos no han faltado.

En 2017 ganó Wimbledon en la categoría junior y sus máximos logros están en ITF Futures e incluso en ATP Challengers. Ya como profesional, presume haber llegado a cuartos de final de Roland Garros en 2021 y alcanzó la misma instancia en la edición pasada de Montecarlo.

A diferencia de otros deportistas, Alex Davidovich reconoce que no le gusta hacer nada en sus ratos libres. Esto se debe al cansancio habitual del tenis, por lo que “acabo muy cansado y solo me apetece cenar y dormir“. Eso sí, es fanático de otras disciplinas y no profundiza en una u otra, sino que se declara seguidor de todos los deportes.

Pero eso no es todo. Las pasiones de Davidovich también involucran las música y durante los primeros meses de 2021 reveló algo de ello en entrevista con Marca. “Quiero aprender a ser DJ y me he comprado una mesa portátil. Aprovecho para llevármela a los torneos porque en Australia estaremos 14 días de cuarentena. Tengo un par de amigos que son DJ, que pinchan en discotecas, y me han recomendado cosas sobre cómo hacerlo“, declaró.