Mientras dormías: Gignac hizo un triplete, el día complicado para mexicanos y un retiro a los 46 años

¿Ya tienes tu taza de café lista para tu resumen olímpico mañanero? La actividad de los mexicanos en Tokio 2020 no fue la mejor en el segundo día de competencias oficiales y aquí te platicamos brevemente.

-Alejandra Valencia, Aida Román y Ana Vázquez fueron eliminado en Cuartos de Final por las arqueras alemanas.

-Carolina Mendoza y Dolores Hernández quedaron cuartas en sincronizados de trampolín.

-La Selección de futbol cayó ante el anfitrión, Japón, 2-1, y tendrá que buscar el pase a Cuartos de Final ante Sudáfrica el próximo miércoles.

-Alexa Moreno perdió el equilibrio en viga y no calificó al All Aroud de gimnasia, pero sí va a la final de salto de caballo.

-Las tenistas Renata Zaraaúa y Giuliana Olmos fueron eliminadas en dobles 6-2 y 6-7 ante la españolas Paula Badosa y Sara Sorribes

-¿Hay buenas noticias? Sí, el equipo de Softbol ganó su primer partido ante Italia 5-0 y llegará con opciones para su último partido contra Australia para este lunes.

Estos medallistas son Son Yuto Horigome (Japón), Kelvin Hoefler (Brasil) y Jagger Eaton (Estados Unidos), y son los primeros medallistas olímpicos de skateboarding. La disciplina hace su debut en Juegos Olímpicos, a pesar de un sector crítico con este deporte.

André-Pierre Gignac marcó tres goles, con los que Francia superó 4-3 a Sudáfrica en la segunda jornada del futbol varonil. Independientemente de que Les Bleus pasxe a los Cuartos de Final o no, Gignac podría quedarse con el campeonato de goleo, pues ya suma cuatro en el torneo olímpico.

La tenista Naomi Osaka fue la encargada de encender el pebetero olímpico en la inauguración y dos días después debutó con triunfo 6-1 y 6-4 ante la china Saisai Zheng.

The skill. The braids. The strength.

👑 pic.twitter.com/dCEXJhs40q

— TOGETHXR (@togethxr) July 25, 2021