Alexander Zverev ya conoce su sanción tras su escándalo en el Abierto Mexicano de Tenis

Nadie puede negar que el Abierto Mexicano de Tenis fue un eventazo en todos los sentidos. Rafa Nadal campeón del torneo -una vez más-, en Sopitas.com una cobertura espectacular y la afición muy contenta. Pero, el único que la pasó mal fue Alexander Zverev.

Pero vamos a poner en contexto si no estás tan enterado de lo que estamos hablando. Durante un partido de dobles, el alemán, Alexander Zverev le reclamó un punto al juez, la cosa es que ahí no quedó la cosa, pues al terminar el partido desató su furia.

Tras el partido, Alexander Zverev perdió la cabeza y con su raqueta golpeó la silla en la que se encontraba el juez y estuvo a unos cuantos centímetros de golpearlo. Esto hizo que las autoridades del Abierto Mexicano de Tenis tomaran la decisión de expulsarlo del torneo.

Posteriormente, las disculpas del alemán no se hicieron esperar y en su cuenta de Instagram escribió: “Es difícil poner en palabras lo mucho que me arrepiento por mi comportamiento después del partido de dobles. Me disculpé en privado con el juez porque lo que hice fue inaceptable. Tomaré los próximos días para reflexionar”.

Este 8 de marzo, la ATP finalizó la investigación sobre el caso de Alexander Zverev y en un comunicado anunció la sanción a la que se enfrentará el tenista alemán tras su escándalo en el Abierto Mexicano de Tenis.

La sanción de Alexander Zverev por el AMT

¡Le cayó la justicia al alemán! La ATP anunció que el tenista número tres del mundo no sólo recibirá una suspensión para su carrera como profesional, sino también una multa económica tras perder la cabeza en un enojo contra un juez.

Una multa de 25 mil dólares, o sea 535 mil 190 pesotes para Alexander Zverev y ocho semanas de suspensión en cualquier evento autorizado por la ATP. Estas sanciones llegan por conducta antideportiva a un oficial y abuso verbal o físico de un oficial.

Además, Alexander Zverev perdió un premio total de 31 mil 570 dólares (de los torneos individuales y dobles) y también todos los puntos del ranking ATP del Abierto Mexicano de Tenis.