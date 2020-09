Alexander Zverev no pudo manejar la ventaja de dos sets sobre Dominic Thiem, quien llevó el partido de la Final del US Open al tie-break tras cinco intensos sets, para remontar y convertirse en el primer jugador nacido en los 90 que se corona en un Grand Slam.

Fue la primera final para Zverev, quien ha ganado fans por todo el mundo, incluido México, pues fue él quien acompañó a Roger Federer en su juego de exhibición en la Ciudad de México el año pasado. Sin embargo, en la ceremonia de premiación, su característica sonrisa se convirtió en llanto durante su discurso.

En éste, Zverev recordó a sus papás, quienes no pudieron estar presentes en la final debido a que dieron positivo a coronavirus.

“Hay gente muy especial como mis padres, que no pudieron estar… mis padres no pudieron venir, mis padres dieron positivo a covid antes del torneo y los extraño…”, dijo el alemán quien se llevó los aplausos de las personas asistentes, que no fue público, sino personal del US Open.

Zverev talking about his parents to close out his runner-up speech was such a heartfelt moment pic.twitter.com/4KLCejUoWj — Bastien Fachan (@BastienFachan) September 14, 2020

“Es más difícil de lo que pensé”, dijo respecto a llevar a cabo su discurso. “Estoy seguro que un día llevaré ese trofeo a casa”, dijo el alemán.

Consuelo a Zverev

Thiem reconoció el juego de Zverev y recordó que el alemán le aseguró que algún día ganaría el US Open. “Hoy te digo que un día lo ganarás tú también”.

El juego ha despertado el debate sobre la forma en la que se deberían definirse los juegos, pues ambos terminaron sumamente desgastados por el esfuerzo físico, sobre todo Thiem, quien ya tenía problemas para caminar durante el quinto set.