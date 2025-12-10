Lo que necesitas saber: La semifinal entre Toluca vs Monterrey arranca con el juego de ida en el Estadio BBVA el miércoles 3 de diciembre a las 21:10 hrs.

La lesión de Alexis Vega le está costando muy caro al Toluca. No solo perdieron a su jugador estrella en los Cuartos de Final contra Juárez, también contra Monterrey en las Semifinales y está en duda para la Final contra Tigres.

Todo por esa lesión que sufrió en la recta final de la Fase Regular. No ha podido recuperarse como se esperaba. La cosa está tan grave que hasta tres kinesiólogos se quedaron sin chamba por la lenta recuperación de Vega y sobre todo, por las nuevas molestias que ha sufrido. Tssss

Alexis Vega, jugador del Toluca / Fotografía @TolucaFC

¿De qué está lesionado Alexis Vega?

De acuerdo con la información de Paco Arredondo, Alexis Vega ha sufrido tres lesiones distintas consecutivas. La primera, en la rodilla durante el juego contra Xolos en la jornada 14. La segunda, fue un desgarre en la J15 contra Pachuca.

Y el jueves 27 de noviembre presentó nuevas molestias, está vez en el tendón rotuliano, justo cuando estaba haciendo trabajos para reintegrarse con el equipo.

Acá les contamos que el equipo había tomado la decisión de darle una semana más de recuperación durante los Cuartos de Final, justamente para evitar una recaída.

Dicha situación ha levantado sospechas de los ‘malos cuidados’ que pudo recibir Alexis durante su recuperación, tanto así que Marco Cansino reveló que, el club ya despidió a tres kinesiólogos por esa recaída.

Acá les dejamos el momento, justo en el minuto 25:00 para que le echen un ojo.

Alexis Vega es duda para la Final contra Tigres

¿Qué sigue? Bueno, después del despido de los tres kinesiólogos, Alexis Vega será sometido a nuevos estudios para determinar si puede jugar contra Tigres, aunque sea el partido de vuelta que es el domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez.

El propio ‘Turco’ Mohamed aseguró que las próximas horas serán decisivas para conocer el estado de salud de Vega; “Veremos cómo transcurre las horas, como él se vaya sintiendo. Se está preparando y ojalá lo podamos tener un tiempo”.

Alexis Vega / Fotografía @Toluca

¿Cuándo juega Toluca vs Tigres?

La Final entre Toluca vs Tigres arranca con el juego de ida en el Estadio Universitario de la UANL el jueves 11 de diciembre a las 20:00 hrs.

La vuelta se jugará en el Nemesio Diez, el domingo 14 de diciembre a las 19:00 hrs.