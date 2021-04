¿Quién es Alijah Vera-Tucker, el ‘mexicano’ reclutado por los Jets en el Draft 2021?

Los New York Jets han apostado una vez más por un jugador con raíces mexicanas. En la temporada 2020, el pateador Sergio Castillo llegó a los Jets a media temporada y años atrás quedó el antecedente del quaterback Mark Sánchez.

Durante el Draft 2021 de la NFL, el equipo albiverde reclutó a Alijah Vera-Tucker, liniero que fue elegido con el pick 14 de la primera ronda.

With the No. 14 overall pick in the 2021 @NFLDraft, the @nyjets select OL Alijah-Vera Tucker!

📺: 2021 #NFLDraft on NFLN/ESPN/ABC pic.twitter.com/2ViHzAuwoj

— NFL (@NFL) April 30, 2021