“Viñas no tenía que estar ahí, deben quitarle los 3 puntos al América”: Eduardo Brizio

¡La polémica sigue calientita! Mientras algunos expertos opinan que América no incurrió en alineación indebida ante Atlas, el ex árbitro Eduardo Brizio señaló que las Águilas sí deberían perder el partido en la mesa.

Hace algunas horas, circuló información sobre una posible sanción hacia los silbantes y no al club por dejar a Federico Viñas en la banca. Por ello, el también ex analista explicó que sin importar lo que sucedió, los de Coapa también tuvieron cierta responsabilidad.

“Viñas no tenía que estar ahí. Él podía calentar con el equipo y después irse directo al palco si no estaba en la hoja de alienación. Se quedó en la banca y eso no fue correcto. Más allá de quién cometió el error, esto no exime al América de su responsabilidad; para mí, deben de quitarle los 3 puntos“, explicó Eduardo Brizio en entrevista con AS.

El ex silbante y hermano del presidente de la Comisión de Árbitros no sólo explicó esto, sino que recordó cómo se manejaba este tipo de situaciones cuando era un elemento activo.

“Era el cuarto árbitro el que agarraba la hoja la alineación y, así como en la escuela, pasaba lista a los suplentes en cada banca. Él era el que se encargaba de checar eso, por lo menos cuando yo era árbitro, no sé si ahora esa responsabilidad siga igual o sea del comisario en cancha“, agregó.

¿Qué reclama Atlas?

Desde que terminó el partido del sábado, los Rojinegros argumentaron a través de su técnico Diego Cocca que reclamarían lo ocurrido en el Estadio Jalisco. No obstante, esperaron hasta hoy para informar que presentaron una carta de inconformidad.

El debate comenzó debido a que algunos expertos argumentan que Viñas no participó en el juego; otros, consideran que el reglamento es claro y especifica que estar en la banca también cuenta como participar.

Mientras son peras o manzanas, las alineaciones indebidas cuentan con varios episodios en el futbol mexicano y aunque cada uno tuvo un desenlace diferente, Eduardo Brizio comparte que el castigo debe aplicarse al América.