En América Femenil no pierden el tiempo y tan solo un día después de perder la final del Apertura 2023 ante Tigres, ya confirmaron su primera baja de cara al siguiente torneo. Alison González no será más ‘Azulcrema’ y todo apunta a que su destino será en Nuevo León, con las actuales campeonas.

‘Aligol’ no logró cumplir con las expectativas en Coapa, ni de el cuerpo técnico ni de la afición, que hasta se mostró satisfecha con el anunció de su salida del equipo después de tres torneos.

El ‘gracias’ del América a Alison

La primera noticia con la que se despertaron los americanistas fue con el ‘Gracias Alison González’ que la cuenta oficial de X del América Femenil publicó para hacer oficial la salida de la delantera que llegó en el Apertura 2022 al equipo.

Así, sin más y después de un título de liga y un campeonato de goleo la historia entre de Alison en el ‘Nido’ llegó a su final. La delantera fue una de las jugadoras que más críticas recibió de parte de la afición por su bajo rendimiento en el torneo.

En todo el Apertura 2023, Aligol marcó un total de 7 goles y 2 tantos más en la liguilla, aunque no logró marcar la diferencia en la final ante Tigres. Y seamos honestos, la derrota de las Águilas ante las Amazonas no fue completamente responsabilidad de González, así que no podemos decir que es la ‘villana’ del cuento.

El próximo destino de Alison González

Todo parece indicar que el futuro de Alison González ya está definido y después de su pasó por Coapa podría convertirse en el primer refuerzo de Tigres Femenil, así es, la originaria de Tepic, Nayarit, regresaría cuatro años después al club en el que inicio.

La delantera de 21 años de edad estuvo con las ‘Amazonas’ en el Clausura y Apertura 2018, sin embargo, se vio obligada a salir del equipo por la falta de minutos y buscó un lugar en Atlas, donde se convirtió en la figura de las ‘Rojinegras’ y logró destacar a base de goles.

¿Será que Alison tendrá oportunidad de brillar en Tigres o repetirá su historia?

