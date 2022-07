Alonso Aceves, el primer futbolista de Pachuca que llega al Real Oviedo desde la compra del club

La legión de futbolistas mexicanos en Europa sigue creciendo, pues el Real Oviedo presentó a Daniel Alonso Aceves como su nuevo jugador. Procedente de Pachuca, es lateral y permanecerá en el equipo durante toda la temporada 2022/23.

Con 21 años de edad, se convirtió en la primera exportación de Grupo Pachuca al Real Oviedo desde que adquirieron una parte del club español. Su contrato se firmará a préstamo y se espera que se incorpore a entrenar en los próximos días.

Pachuca despidió momentáneamente a otro elemento formado por completo en casa y por supuesto, hubo emotividad en la despedida a Alonso Aceves. “No es un adiós, es un hasta pronto. Tu fulgor volverá a iluminar esta que es tu casa. Eres una joya invaluable de nuestra cantera“, aseguró el club de la Bella Airosa en un video.

¿Quién es Alonso Aceves y qué aportará al Real Oviedo?

Alonso Aceves no había tenido minutos con Pachuca en el arranque del Apertura 2022, pero sí en torneos anteriores. Además, formó parte de las fuerzas básicas blanquiazules desde la categoría Sub 15.

De ahí en adelante cumplió con todos los procesos, pasando por la Sub 17, la Sub 20 e incluso Tercera División. Finalmente, la oportunidad de debutar en Primera División llegó en un Pachuca vs Necaxa de la Liga MX, el 7 de noviembre de 2020.

Alonso Aceves tomó mayor protagonismo con el primer equipo varonil, que con su categoría Sub 20 y en el Clausura 2022 disputó 16 partidos del torneo regular. Ya en Liguilla participó en otros 6 encuentros, incluida la final que se perdió ante Atlas.

Al mismo tiempo, es seleccionado nacional y con México también ha vivido diferentes procesos. Guillermo Almada le dio toda su confianza y el Real Oviedo puede presumir que contará con un elemento muy joven que a su vez, aportará la experiencia necesaria para buscar el ascenso a Primera División.

