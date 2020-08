Alphonso Davies: De un campo de refugiados a brillar con el Bayern Munich en la Champions League

Nació en un campo de refugiados de ACNUR en Ghana, sus padres huyeron de una sangrienta guerra civil que sacudió a Liberia y hoy, con tan sólo 19 años de edad, Alphonso Davies es una de las grandes figuras del Bayern Munich que espera conquistar la Champions League frente al París Saint Germain.

Su historia, es digna de una película de Hollywood y un ejemplo de superación y resilencia para cualquiera de nosotros. Pero para entender mejor lo que significa que un chico que nació en un campo de refugiados esté alcanzando el pináculo del fútbol mundial, debemos viajar a finales de los noventa, cuando comenzó la Segunda Guerra Civil en Liberia, la cuál buscaba desestabilizar al gobierno y sobre todo, ganar el control de los campos de diamantes locales.

El conflicto armado, provocó una crisis económica, que a su vez hizo que la comida y los servicios más básicos comenzaran a escasear. En alguna entrevista, su madre, Victoria, recuerda las veces que tuvo que pasar por encima de cadáveres durante sus largas excursiones para encontrar alimento, así como escapar una y otra vez de ejércitos armados que disparaban al azar sin piedad, “No quería eso para nosotros y nos fuimos”.

Así es como el matrimonio de Debeah y Victoria Davies arribaron a Buduburam, un campo de refugiados construido por ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) en Ghana para acoger a todos los desplazados de la región. Fue en este campamento, cuando un 2 de Noviembre del año 2000 nació Alphonso Davies, pero el insalubre y aterrador contexto en el que vivían obligó a su familia a gestionar asilo en varios países.

Tras cinco años de espera y de muchos trámites en los que los refugiados deben llenar documentos y demostrar que su vida está en peligro, si no salen de África, Canadá decidió acoger a la familia Davies, primero en Windsor, Ontario, cerca de la frontera con Estados Unidos, en donde la nieve contrasta con los cálidos climas africanos.

“Mi padre trabajaba desde las cuatro de la mañana y mi madre en las noches hasta el amanecer. No fue fácil”, dijo Davies en una entrevista para el diario alemán The Bild. Después, la familia se mudaría a Edmonton, una población ubicada todavía más al norte, lo cual hace que sea mucho más fría y con inviernos muchos más crueles, pero ese no fue impedimento.

“Nos acostumbramos a las bajas temperaturas, al blanco a toda hora y a aprovechar los cuatro meses en los que se podía salir”, añadió Davies en aquella entrevista con Bild y aunque hoy lo conocemos por su talento futbolístico, en realidad, sus inicios fueron en el atletismo y las pruebas de los 100 y 200 metros donde su fisionomía le ayudaba a vencer a cualquiera. Su zancada larga, sus brazos delgados y un torso perfecto que contrarrestaba la resistencia del viento le convirtió en uno de los más veloces de su generación, sin embargo, un invierno crudo, que se extendió por varios meses en donde no dejó de nevar, obligó al joven atleta a cambiar de disciplina y empezar a jugar fútbol, pues era lo único que se podía practicar bajo techo en el colegio Madre Teresa de Calcuta.

A post shared by A D 1 9⚡️ (@alphonsodaviess) on Nov 5, 2018 at 10:07pm PST

View this post on Instagram

Así, mientras cuidaba a sus hermanos menores en lo que sus padres trabajaban, Davies encontró el tiempo de seguir practicando fútbol, donde su destreza con el balón, no pasaría de largo para los equipos locales. A los 11 años, pudo ingresar a la academia gratuita Free Footie, donde su velocidad, sus cambios de dirección y el control con la pelota le convirtieron en un indiscutible de su primer entrenador, Nick Househ, que a la postre se convertiría en su agente.

Su destreza con el balón llamaría el interés del Vancouver Whitecaps de la MLS, equipo que lo fichó a sus catorce años de edad, pero tal vez lo más sorprendente es que en cuestión de meses Alphonso Davies fue integrado al primer equipo, convirtiéndose en el primer futbolista nacido en el siglo XXI en debutar en la MLS con 15 años y 257 días de vida.

En el verano del 2018, el Bayern Munich sorprendió al mundo al anunciar el fichaje de Alphonso Davies por apenas 10 millones de dólares, una apuesta que en poco tiempo se convirtió en una gran inversión. En ella, la tecnología jugó un papel clave, pues el Bayern supo de la existencia de Davies gracias a una plataforma digital en la que algunos equipos suben información de sus juveniles, como si son derechos o zurdos, peso, altura, velocidad máxima y otras estadísticas.

#FCBayern are delighted to announce the signing of @AlphonsoDavies! 🇨🇦

He’s joined the club on a contract running until 2023 🔴⚪️ #MiaSanMia pic.twitter.com/yKSowVLsz7

— FC Bayern English (@FCBayernEN) July 25, 2018