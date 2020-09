Dentro de la Liga MX han ocurrido hechos sin precedentes que pocas veces salen a la luz. La historia de este día es algo sumamente interesante y es que resulta que el América buscó el fichaje de Jorge Campos (quien vivió una etapa en el Quilmes de Argentina) y Claudio Suárez cuando ambos jugaban con Pumas, mismo que jamás se dio por temas económicos y de rivalidad.

Jorge Campos y Claudio Suárez son dos de los personajes más importantes del futbol mexicano. Ambos marcaron historia jugando en la Liga MX, con la Selección Mexicana y su talento y habilidad dentro de la cancha siempre fue algo de destacar.

¿Cuándo fue que el América buscó a Jorge Campos y Claudio Suárez?

Jorge Campos y Claudio Suárez platicaron con ‘Fox Sports’ donde previo al Clásico Capitalino revelaron esta curiosa historia. Primero habló el ‘Brody’ y confesó que en Pumas les enseñan esa rivalidad existente que hay con el América, hecho que lo orientó a nunca fichar con ellos pese a las buenas ofertas.

“Desde que llegas a Pumas, ese partido es especial y te enseñan lo que es querer ganar, lo que es demostrar, lo que es la rivalidad y eso es algo que nunca se te olvida, siempre se queda y sobre todo en las finales o las liguillas”, comentó Jorge Campos sobre el América.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

¡JORGE CAMPOS Y CLAUDIO SUÁREZ FUERON TENTADOS POR EL AMÉRICA! #LUPenCasa De cara al Clásico Capitalino del Guard1anes 2020, los exfutbolistas de Pumas revelaron cuando fueron seducidos por el conjunto azulcrema pic.twitter.com/UDPwOVtebG — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 29, 2020

André Marín le preguntó a Jorge Campos si ‘alguna vez te buscó el América?‘, él le respondió que ‘sí‘ y Marín volvió a preguntar ‘y los mandaste muy lejos, ¿no?‘, a lo que la respuesta fue ‘también‘ (entre risas).

Le hicieron la misma pregunta a Claudio Suárez y él fue un poco más expresivo, pues no tuvo miedo a contar que el América lo buscó a él y a Jorge Campos casi al mismo tiempo, donde el tema económico y de rivalidad fue lo que alejó la posibilidad de cualquier fichaje.

“Iba a salir de Pumas y me llegó ese ofrecimiento de América, ahí lo voy a echar de cabeza (a Campos) porque dirigía en ese entonces Ricardo La Volpe. Mi compadre (Campos) me dice, ‘oye que Ricardo te quiere ahí en América’ y finalmente empezamos a negociar porque también me quería Chivas y Chivas no quería pagarme”, dijo Claudio Suárez.

Suárez reveló que salió de Pumas por buscar una mejoría económica, pues los salarios eran bajos en ese entonces y era el único motivo para irse; al final rechazó al América, donde ya no hubo acuerdo y llegó a Chivas.

“Uno busca mejoría económica en Pumas, la verdad los sueldos eran muy bajos y era el motivo de salir. Por mí me hubiera quedado toda la vida en Pumas, si me hubieran pagado bien, esa es la realidad. Yo sí tenía la ilusión de ir a Chivas porque conocía a Tuca Ferretti, había trabajado con Coyote, con Ramón Ramírez; al final jugué con ellos”, sentenció Claudio Suárez.