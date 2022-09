Saquen las calculadoras y prendan las veladoras, pues llegamos oficialmente a la recta final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Ya conocemos a los primeros invitados que van de manera directa a la Liguilla, a lo que se van de vacaciones después de 15 jornadas, aunque la mayoría de los equipos ya jugaron 16 partidos porque adelantaron sus juegos de la fecha 16.

Aunque tendremos un parón debido a la Fecha FIFA, la actividad de la Liga MX no va a parar por completo, pues se disputarán los partidos pendientes, tanto los que faltan de la fecha 16, como los pendientes de otras fechas, como el Pumas vs Puebla de la séptima jornada.

A lo largo del fin de semana se marcaron 19 goles, a falta de los dos últimos juegos de la jornada, lo cual representa una cifra promedio.

Local Resultado Visitante Puebla 2-1 Tigres Mazatlán 1-1 Toluca Monterrey 2-0 Atlas América 2-1 Chivas Pumas 1-2 América León 3-1 Querétaro Santos 2-0 Juárez A. De San Luis vs Pachuca Tijuana vs Necaxa

Los invitados a la Liguilla

Para la última jornada, América y Monterrey se van a disputar, en sus respectivos partidos, el liderato del torneo, pues ambos ya están calificados de manera directa a los Cuartos de Final y van a enfrentar a los equipos más débiles que arroje el repechaje.

Santos y Pachuca son los otros dos equipos que están virtualmente calificados a los Cuartos de Final y el pase podría quedar sellado con un punto más.

Los eliminados

En contraparte, la jornada 15 nos entregó a los dos primeros eliminados en cuestión matemática, y esos equipos son Querétaro y el bicampeón Atlas, que apenas ha conseguido un par de triunfos.

Pumas anda coqueteando con este grupo de eliminados, pero aún tiene opciones para evitar el fracaso, así que la esperanza es lo último que muere.

El equipo que no ganó clásicos

América derrotó a Chivas en el clásico nacional y con ello selló triunfos en todos sus clásicos. Aunque en realidad el Pumas vs Cruz Azul no es clásico como tal, los felinos fueron los únicos que no ganaron clásicos en esta temporada. Por si te perdiste alguno del fin de semana, aquí te dejamos los resúmenes.

El ososte del Atlas

Cuando el balón no quiere entrar, no hay poder humano que dicte lo contrario y el Atlas se dio cuenta de ello en el partido contra Monterrey, en tiempo agregado, tras una jugada en la que Christopher Trejo quedó de frente a la portería para empujar el balón al fondo del arco.

Pero el jugador rojinegro se atoró con el balón y éste quedó en el área chica. César Montes llegó con todo para despejar el balón con una barrida, estrelló el balón en un compañero y la bola salió disparada al travesaño. El rebote le quedó a Quiñones, quien encontró a Andrada. Ver para creer.

? NO BUEEEEEEENO X3



#RayadosxFOX pic.twitter.com/2f9o7Qrtz4 September 18, 2022

El homenaje a Oribe Peralta

Oribe Peralta fue el protagonista del partido entre Santos y Juárez, y es que fue nombrado “Guerrero Inmortal”, distinción que han recibido antes algunas leyendas laguneras como Jared Borgetti, ‘Pony’ Ruiz y Christian Benítez, quienes cuentan con una estatua el TSM.

Antes del partido, Oribe develó su estatua y además acompañó al equipo rumbo a la cancha, vestido con el uniforme albiverde, como si fuera parte del once inicial, al lado de Fernando Gorriarán, por lo que de alguna manera cumplió el sueño de vestir una vez más los colores del equipo de sus amores.

