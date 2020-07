Los memes destrozan al América y Ochoa tras la goleada de Cruz Azul

Al América le pasaron por encima en la Copa por México. Podrán decir que es pretemporada y que es un juego amistoso y por lo tanto no vale, sin embargo, el paseo que le dio Cruz Azul (4-1) ya nadie se los quita.

El autogol de Federico Viñas, el golazo de Jonathan Rodríguez, el bombazo de Alexis Gutiérrez y la definición excelsa de Orbelín Pineda

dañó el orgullo de la afición azulcrema que a través de Twitter pidió la salida de Miguel Herrera.

Ochoa fue la víctima celeste y también de los memes que destrozaron al arquero, quien en realidad no tenía mucho que hacer en los cuatro goles, a diferencia de la defensa del América, que de plano se vio muy mal en el arranque del segundo tiempo.

Alonso Escoboza tuvo una actuación para el olvido desde el costado izquierdo, en el que le tocó bailar con Juan Escocbar, quien hizo lo que quiso con el futbolista del Ame.

vs Santos 3-0

vs Toluca 3-3

vs Pachuca 3-1

vs Chivas 2-1

vs Portmore 2-1

vs Tigres 2-1

vs Portmore 4-0

vs Morelia 4-2

vs Xolos 4-2

vs America 1-0

vs Pumas 4-1

vs Toluca 1-0

12 partidos sin perder

ESTO ES CRUZ AZUL. pic.twitter.com/Y0Hv4ygnJl

— Alberto Hernandez (@Alberto61422863) July 9, 2020