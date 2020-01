América perdería más de 10 mde por fichaje de Guido Rodríguez con el Betis

América está entre la espada y la pared, pues debe vender ya a Guido Rodríguez, antes de que el jugador se vaya libre en seis meses.

La oferta del Betis ya mejoró pero está muy lejos de llegar a lo que el América pretendía pedir por Guido Rodríguez, pues los verdiblancos ofrecieron casi 9 millones de euros y las Águilas tenían tasado en 20 al mediocampista argentino.

De acuerdo a información de Récord, una comitiva del Betis ya viajó a México para reunirse con la directiva del América, pues ya tienen un acuerdo con el jugador.

Si América no accede a la oferta del Betis, el argentino podría jugar seis meses más en México y emigrar en verano al conjunto español. No obstante, esa situación haría perder a las Águilas más dinero, pues no tendrían ni esos 9 millones de euros.

El plan a seguir para el América será renovar a Guido Rodríguez pero conscientes de que sólo lo harán para recibir el pago por el jugador, que tiene pie y medio en el futbol de España, pues se habla de que si no es el Betis, el Celta de Vigo se lo llevaría para suplir la salida de Stanislav Lobotka al Napoli.

Betis parece ser el destino del argentino, por las buenas relaciones que mantienen ambas directivas. Cabe recordar que en 2018, se dio el traspaso de Diego Lainez de Coapa a España.

Guido Rodríguez es el actual Balón de Oro de la Liga MX y uno de los mejores futbolistas, sino es que el mejor, de la plantilla del América. En la última campaña disputó 22 partidos, en los que anotó tres goles pero quedó marcado en la final del Apertura 2019, donde falló el penal decisivo para que las Águilas perdieran el título ante Rayados.