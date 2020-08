Un minuto de silencio por aquellos memes que no pudieron ver la luz, ya que el América se reencontró con el triunfo en su visita al Atlético de San Luis, al cual remontó 2-1 y con ello se calmarán un poco las críticas hacia Miguel Herrera, aunque tiene chamba con su defensa.

Por quinto partido consecutivo, el América recibe gol. De hecho, la zaga azulcrema sólo ha aguantado un juego en cero, en la cuarta jornada, contra Xolos de Tijuana, al que se impuso 4-0. Con 11 goles en contra y a falta del resto de la jornada, las Águilas son el equipo con la cuarta peor defensiva, sólo superada por las de Toluca (14 goles) y Mazatlán (12).

Atlético de San Luis tampoco canta mal las rancheras, pues ha recibido 12 goles, de modo que en el Alfonso Lastras se enfrentaron equipos con defensas para llorar.

El Atlético se puso adelante en el marcador apenas a los cinco minutos con el gol de Ramiro González tras la ejecución de un tiro libre. El argentino cazó el centro y remató con cierta facilidad en el área con un testarazo que dejó a Guillermo Ochoa sin opciones.

La jugada a balón parado dejó en evidencia la fragilidad del equipo azulcrema en zona defensiva, sin embargo dispuso de opciones al frente hasta que encontró el gol del empate con un penal sobre Henry Martín. Emanuel Aguilera se encargó de ejecutar la pena máxima e igualó el marcador justo a la media hora.

Para el segundo tiempo llegó el gol de la victoria del Ame, gracias a Henry, quien aprovechó un centro preciso por parte de Jesús Alonso Escoboza, quien ha dejado claro que su mejor virtud es poner balones a los atacantes y no tanto lo defensivo.

Estos son los memes que se quedaron en el tintero tras el gol del Atlético de San Luis al inicio del partido.

Mira caon, el gol tempranero condicionó el partido caon, no lo esperaba caon, así comonquieren que gane caon pic.twitter.com/18nVMyn1Wm

No caon no defienden bien caon no es mi culpa caon pic.twitter.com/puTnDPBHSw

— Luis Yañez (@Luis_Mex94) August 30, 2020