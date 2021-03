“América vs Chivas, el único Clásico Nacional Femenil”: Renata Masciarelli

¡Fin de la discusión! Aunque algunos creen que el Clásico Regio debería ser el Clásico Nacional en la Liga MX Femenil, Renata Masciarelli dio sus argumentos y considera que la rivalidad no depende del género de los o las futbolistas.

El debate se abrió en redes sociales desde el torneo pasado. Sin embargo, la portera del América recordó que estos partidos son importantes desde fuerzas básicas y se debe tomar en cuenta el peso de las instituciones.

“No creo que deba hacerse borrón y cuenta nueva. El futbol femenil va a crear sus propios Clásicos y duelos picantes, pero no podemos dejar de lado que el Clásico Nacional se vive en todas las categorías. No le dices a un niño de la Sub 13 que no lo sienta así porque es niño“, explicó la arquera en conferencia de prensa.

Advertisement



A pesar de que este es su punto de vista sobre el Clásico Nacional, Renata Masciarelli también considera importante que se construyan nuevas rivalidades. Por ello, agregó que el futbol femenil es un espacio que puede dar apertura a algunos ajustes.

“Se pueden agregar otros partidos como cuando nos enfrentamos a Pachuca o el Clásico Regio. El futbol femenil puede adaptar de varias cosas y para mí, el Clásico Nacional es América vs Chivas por lo que han sido las instituciones a través del tiempo“, dijo.

¿Qué dicen en Nuevo León?

En contraparte, la afición y algunas de las jugadoras regiomontanas tienen opiniones diferentes, debido a que Tigres y Rayadas han protagonizado varias finales, y dominan la Liga MX Femenil desde su creación a mediados de 2017.

Desiree Monsiváis, máxima goleadora del Monterrey, también habló en conferencia de prensa sobre el tema. Ahí, aseguró que ella nombra Clásico Nacional al enfrentamiento entre regios por los reflectores que acapara.

“Yo lo denomino así porque es un Clásico al que todo mundo está muy atento. Va a ser muy competitivo, otra oportunidad de brindarnos al 100 por ciento. Vamos a ir por todo, eso es por default“, mencionó la atacante.