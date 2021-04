Y los memes son para: ¡América, tras el baile del Toluca y liderato para Cruz Azul!

Cruz Azul cerrará el torneo regular como líder del Guardianes 2021 gracias a sus 14 partidos consecutivos sin derrota y porque el América cayó 3-1 en su visita contra Toluca, y por lo tanto, el Ame ya no se moverá del segundo sitio de la tabla general pase lo que pase en la última fecha.

América se quedará con 35 puntos y aunque gane en la última fecha, contra Pumas, ya no le alcanza para llegar a las 40 unidades que suma Cruz Azul. De esta manera, los dos equipos capitalinos ya no pueden superar ya no se juegan prácticamente nada el próximo fin de semana.

Los goles del Toluca vs América

Toluca se adelantó en los primeros 10 minutos tras una jugada a velocidad de Pedro Canelo, quien se escapó por el costado derecho hasta el área, lo que provocó que la zaga del América se desacomodara, de modo que Michael Estrada entró solo y al recibir el balón sólo tuvo que darle dirección de portería para firmar el 1-0.

El segundo tanto fue obra de Raúl ‘Dedos’ López, quien aprovechó el cañón de su pierna derecha para batir a Guillermo Ochoa. El exjugador de Chivas puso el 2-0 a los 11 minutos con un disparo desde fuera del área, pegado al poste izquierdo del arquero del América.

Las Águilas reaccionaron hasta el complemento y fue con un penal, el cual fue bien ejecutado por Emanuel Aguilera, luego de una mano de Torres Nilo.

Sin embargo, América quedó liquidado con el tercer gol del Toluca, que se convirtió en el primer equipo que le hace tres tantos al Ame de Santiago Solari, y el responsable de este tanto fue Alexis Canelo, quien a velocidad llevó el balón al área americanista, cedió a Estrada y éste le regresó el esférico y con la zaga revuelta, el Canelo firmó el 3-1.

¡Que pasen los memes!

El América es el verdadero líder del torneo.

— El 🤡 pic.twitter.com/l0Q1Jip8Ho — 🚂🇲🇽💙🏟️😷Humberto™🏆🌟 (@saenz_geo) April 26, 2021

La defensa del América // Alexis Canelo pic.twitter.com/eZLVbmbj6T — Charly 🤡 (@iCharlisito) April 26, 2021

Sambueza se meó en la media de ensueño del América pic.twitter.com/A7KV0yvY0Q — Andrés Jabami (@Mr_AnDres20) April 26, 2021

🚨 DE ÚLTIMO MOMENTO 🚨 Seguidores del @ClubAmerica se reúnen afuera de la casa de Emanuel Aguilera. Dudo que sea para saludarlo. pic.twitter.com/tfBx71XryE — Club América ⚪ (@xClubAmerica) April 25, 2021

73′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE TOLUCA Alexis Canelo no perdona y la manda a guardar, aumenta la ventaja los Diablos #Guard1anes2021 #Toluca 👿3-1🦅 #América Sigue el juego en VIVO👉 https://t.co/U76aWrOXT2 pic.twitter.com/yb2hcK3TIi — Adrenalina (@adrenalina) April 26, 2021