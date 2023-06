Ana Guevara sigue en el ojo del huracán tras la polémica con el equipo de nado sincronizado. Este 15 de junio encabezó el abanderamiento de la delegación que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 como directora de Conade, y fue inevitable cuestionarla al respecto.

Y es que claro, ante la ola de críticas por su gestión en la Conade y la disputa legal con el equipo femenil de nado sincronizado, imposible dejar pasar un evento donde esté presente sin preguntarle: ¿qué tan tranquila anda su conciencia?

Ana Guevara vuelve a tirarle a nadadoras / Foto: Cuartoscuro

Ana Guevara no se arrepiente de ninguna declaración pese a críticas

Pues mira tú, bastante tranquila por lo que vimos. Ante las preguntas de medios como Fox Sports y El Universal, Ana Guevara reiteró sus polémicas declaraciones anteriores, afirmando que no se arrepiente de nada.

“Yo no las mandé a vender, a partir de ahí, cada quien es libre de hacer lo que quiera. No me arrepiento, yo nunca lo dije en un tenor de ofensa ni tampoco despectivo. Yo también lo hice y no me arrepiento y no me avergüenza decirlo. Y vuelvo a insistir, aquí el factor es el chantaje y la mentira“.

“Me tiene sin cuidado el tema”

Al ser cuestionada sobre si las críticas le afectan, Ana Guevara respondió tranquilamente que no. Reiteró que las denuncias tanto del equipo de nado sincronizado como otras del pasado, son mentira.

Según su lógica, no tiene por qué perder tiempo en estos temas cuando se trata de una mentira. Ella dice estar concentrada en su chamba y nada más. Se defiende diciendo que con el nuevo Gobierno las cosas cambiaron y es por eso que el dinero ya no se reparte igual que antes, pero niega que las acusaciones en su contra sean verdad.

“Yo no puedo validar una mentira. ¿Qué opino? Nada, porque es mentira- ¿Qué puedo hacer? Nada, porque es mentira. Tenemos que enfocarnos. No puedo perder tiempo y no me interesa perder tiempo explicando lo que no quieren entender de fondo“.

Ana Guevara dice no saber nada de la orden de un Juez de devolver becas

Lo que sí de plano no entendimos, fue que negó conocer la resolución de un Juez de regresar los apoyos al equipo de nado sincronizado. Y decimos que nos parece raro porque ya hasta la Conade respondió diciendo que sí lo harán mientras hay una resolución definitiva.

“No tenemos nosotros todavía la resolución, no quiero hablar del tema, no tenemos todavía, no nos ha llegado notificación, es un mitote mediático el que iniciaron pero no tenemos nosotros todavía tal aviso ni notificación de que deba ser así”.