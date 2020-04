Ancelotti sobre el coronavirus: “El mundo no será igual, será como una posguerra”

Carlo Ancelotti vive en carne propia los estragos del coronavirus desde Inglaterra, desde donde se informa lo que ha sucedido en Italia, su país natal, y donde trabajó hasta finales del año pasado, cuando dirigía al Napoli y al mexicano Hirving Lozano.

El estratega lleva casi tres semanas sin trabajo como tal, luego de que la Premier League suspendiera el torneo ante la propagación del coronavirus, el cual afectó al entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, quien ya fue dado de alta.

El timonel explicó que en Inglaterra tienen permitido salir de casa sólo una vez al día. “Tenemos derecho a salir una vez al día, pero trato de no hacerlo demasiado. Me quedo en casa tanto como sea posible, es importante, veo lo que está sucediendo en Italia y no quiero correr ningún riesgo, ni para mí ni para quienes me rodean”, dijo en una entrevista con L’Equipe.

El estratega del Everton lamentó que en su país mueran en promedio “600 personas al día”, por el coronavirus, sin embargo, destacó las medidas estrictas del gobierno de su país para mitigar los contagios y ante ese contexto restó importancia a la fecha en la que podría reanudarse el futbol en Inglaterra, incluso dio luz verde a los partidos a puerta cerrada.

“Lo primero es estar seguro de que todos estén protegidos. Los jugadores, por supuesto, pero también las personas que trabajan en un partido, como periodistas, empleados de seguridad… Jugar a puerta cerrada no es lo mejor, pero puede ser una opción”, comentó.

Ancelotti reconoció que después del coronavirus vendrá una etapa complicada tanto en el futbol como fuera de éste. Indicó que es posible que los equipos no reciban completo el dinero que se les propuso por derechos de transmisión, pues el golpe económico afecta también a las televisoras.

“Los clubes experimentarán problemas económicos. No sé si podrán recibir todos los derechos de televisión previstos… El mundo está cambiando. Nunca volverá a ser lo mismo para todos. Es como una guerra y después será como una posguerra”, comentó el timonel.

Por lo pronto, Ancelotti se prepara ante un posible regreso a la actividad analizando los videos de su equipo en busca de detalles por mejorar para el regreso a las canchas y sobre todo para la siguiente temporada, en la que se asegura que Everton buscaría los fichajes de Gareth Bale y James Rodríguez, si es que la economía y las negociaciones lo permiten.