“O soy futbolista, rapero o traficante”: Andre Gray reveló todo el racismo que ha sufrido

Tras la lamentable muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, muchas personas se han decidido por alzar la voz. Ese ha sido el caso de Andre Gray, futbolista del Watford en la Premier League, quien reveló que el tema del racismo no sólo afecta a Estados Unidos, sino que hay que pelear para que se acabe en el mundo, pues al menos en su caso él lo ha sufrido en demasía y siempre lo tachan de ser rapero o traficante de drogas, además de futbolista, hecho que no le gusta nada.

De acuerdo a declaraciones dadas a ‘The Guardian’, Andre Gray alzó la voz luego de sufrir por meses y meses y es que confesó todo el racismo que recibe día con día en Inglaterra, donde los estereotipos están muy marcados y la gente suele juzgarlo sin conocerlo por su color de piel.

“Ni siquiera puedo contar cuántas veces me han detenido. No puedo contar cuántas veces he ido a un club y no he entrado, cuántas veces un guardia de seguridad me ha seguido por una tienda. No puedo contar cuántas veces alguien me ha preguntado si soy futbolista porque salí de un cochazo. Mira, al final del día, soy tres personas en este país: futbolista, rapero o traficante de drogas. Esto es así”, mencionó Andre Gray.

Aunado con esto, Andre Gray mencionó que si bien todo se originó por la muerte de George Floyd, el tema del racismo es algo que está afectando al mundo y debería terminarse, pues no le hace bien a la sociedad y nos tiene más divididos que nunca.

“No se trata solo de George Floyd y la brutalidad que está ocurriendo en Estados Unidos. Se trata de lo que está sucediendo en Inglaterra y el resto del mundo. Tenemos suerte de no tener policías armados en la calle porque estamos estereotipados y juzgados por la policía aquí, exactamente igual que en los Estados Unidos”, mencionó el jugadir dek Watford.

Finalmente Andre Gray lamentó la actualidad en la que se vive, donde la gente no suele respetar a los migrantes y no se respeta la libertad por todo el tema del racismo, siendo esto algo lamentable para él.

“(La gente) ya está cansada de los inmigrantes. Todo esto me frustra porque si ves algunos de los lugares de donde vienen estas personas, estos otros países… La situación allí es mucho peor y se supone que somos un país de libertad, como lo es Estados Unidos. Eso me demuestra lo malo que es el racismo. Es solo un clavo en el ataúd“, sentenció Andre Gray.