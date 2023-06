Después de tanto drama y rechazó, el América presentó, al fin, a André Jardine como su nuevo entrenador. El brasileño posó junto con su cuerpo técnico con el número ’14’ en sus playeras, un detalle que dice mucho sobre la confianza de la directiva con el nuevo proceso.

La ’14’ hace referencia a una sola cosa, Jardine y compañía serán con encargados de conquistar el título catorce de la institución ‘Azulcrema’ o al menos esa es la intención del club.

“Me ilusiona mucho tener un contrato pensando a mediano plazo, pero sabemos la urgencia que este equipo tiene de buscar resultados y conquistas, por eso asumimos esta responsabilidad”

Andre Jardine entrenador del América / Fotografía Mexsport

El brasileño sabe que en Coapa los resultados tienen que ser inmediatos, la paciencia es poca y la urgencia es mucha por eso tendrá que armar un ‘trabuco’ sí quiere quedarse en el equipo.

“Voy a sumar algunas opciones de brasileños que pasaron por nosotros durante las selecciones, jugadores con potencial, con hambre, que combinen con este club, con mucha calidad y ojalá podamos conseguir algunos”

Es más, las ‘Águilas’ podrían volverse brasileñas, pues Jardine tiene en la mira algunos jóvenes cariocas para reforzar al club, claro, tendrá que esperar la autorización de la directiva, aunque antes de que los aficionados ‘Azulcremas’ se enojen, también quiere trabajar con las fuerzas del equipo.

Los ‘amiguismos’ en el ‘Ame’ han quedado atrás, pues el cuerpo técnico de Jardine está compuesto por verdaderos profesionales, por ejemplo, Carlo Pizoni Bressane y Mario Perez estuvieron junto con André en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando Brasil conquistó la medalla de oro. Víctor Gomes dejó la Sub 20 de Palmeiras para integrarse a las ‘Águilas’.

André Jardine / Fotografía Mexsport

Cuerpo técnico del América

Director Técnico | André Jardine

Auxiliar | Paul Victor Gomes

Preparador Físico | Mario Perez Junior

Analista | Carlo Pizoni Bressane

“La grandeza de este club obliga a dar nuestra mejor versión. Seremos agresivos, contundentes, lo intentaremos desde el primer momento”

Han pasado cuatro largos años desde la última vez que el América fue campeón del fútbol mexicano, por eso la tarea de Jardine es solo una; conseguir la ‘Catorce’, no, no llegar a liguilla, no llegar a semifinales, no llegar a la final, es ser campeón.