Andrea Pirlo regresa a la Juventus para dirigir al equipo Sub 23

La leyenda de Andrea Pirlo continúa en la Juventus. El exmediocampista italiano está de regreso formalmente en el equipo de Turín, donde dará sus primeros pasos como estratega del equipo.

Pirlo dejó a la Juventus después de la temporada 2014-15 para dar sus últimos pincelazos en la MLS con el New York City, equipo en el cual coincidió con el español David Villa, y se retiró definitivamente de las canchas en 2017.

Sin embargo, Pirlo no puede vivir sin futbol y el futbol no puede vivir sin él, por lo que en ese periodo se ha preparado como director técnico y a partir de la próxima temporada será el responsable de dirigir al filial Sub 23 de la Juventus.

Hoy comienza una nueva aventura para Andrea Pirlo y Juventus, que vuelven a trabajar juntos después de 5 años”, anunció el club en su página web.

La oportunidad para el exmediocampista italiano se abrió gracias a que el antigüo entrenador del equipo Sub 23, Fabio Pecchia, fue removido a la Juventus B, equipo que compite en la Serie C o Tercera División.

Por el mismo camino de Zidane

El camino de Pirlo como timonel arrancará como el de Zinedine Zidane, quien también jugó con la Juventus. El francés, sin embargo, se retiró con el Real Madrid y antes de tomar el cargo del primer equipo dirigió al Castilla, el equipo filial del Madrid.

La intención del club, así como el deseo de muchos aficionados, es que en un futuro el ‘Maestro’ tome las riendas del último club europeo en el que jugó, pues cabe recordar que antes de jugar para la Juve, Andrea Pirlo vistió los colores del Milan.

Pirlo expresó en días anteriores que su intención como estratega es dirigir en algún momento al Barcelona, equipo al que admira por su estilo de juego, pese a que nunca visitó sus colores.