¿Quién es la islandesa Andrea Rán Hauksdóttir y qué aportará al América en la Liga MX Femenil?

¡Tremendo trabuco! América no deja de reforzarse incluso con el Clausura 2022 ya en la Jornada 6, pues se confirmó el fichaje de Andrea Rán Hauksdóttir. Se trata de la tercera futbolista extranjera de las Águilas y de la primera islandesa que milita en toda la Liga MX Femenil.

La apertura a las no nacidas en México nos ha permitido disfrutar del talento internacional en todas las posiciones y el equipo azulcrema es el claro ejemplo. Su afición se encariñó con Sarah Luebbert a través de sus grandes actuaciones y goles en fase regular y Liguilla, por lo que esta contratación también ilusiona.

Al igual que la estadounidense, Andrea Rán Hauksdóttir es conocida del director técnico Craig Harrington. La mediocampista pasó por el Houston Dash de la NWSL y tiene experiencia internacional que respalda su llegada a la Liga MX Femenil.

Andrea Hauksdóttir incursionó en el futbol en su natal Islandia, aunque también presume experiencia en Francia y Estados Unidos. El Breiðablik representó los primeros pasos en camino al profesionalismo en 2013 y posteriormente llegó la oportunidad de estudiar en Norteamérica.

2019 representó su última temporada con la Universidad del Sur de Florida y fue reconocida como la Mejor Mediocampista del Año por segunda campaña consecutiva; arrancó como titular los 21 partidos de las Bulls, anotó cuatro goles de los cuales dos cayeron desde el punto penal. Al graduarse, registró 78 encuentros disputados y 18 anotaciones.

Goal @USFWSOC 2-0 in 85th by Hauksdottir and a beauty pic.twitter.com/uI226fBYbg

— dareksharp (@DarekSharp) August 29, 2019