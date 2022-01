Critican a Andrés Guardado por burlarse de la agresión que sufrió Joan Jordán en la Copa del Rey

Los octavos de final de la Copa del Rey dejaron más de un episodio polémico en la serie entre Real Betis y Sevilla. El encuentro fue suspendido el sábado 15 de enero por la agresión que Joan Jordán sufrió durante los festejos del gol olímpico de Nabil Fekir. La reanudación llegó el domingo 16 y aunque el resultado fue favorable para los suyos, el mexicano Andrés Guardado se metió al ojo del huracán.

Ya con la victoria en la bolsa y en medio de sus propios festejos, Guardado fue captado por las cámaras haciendo gestos desafortunados. Estos parecen hacer referencia a lo ocurrido en el Benito Villamarín y ya desataron las críticas en redes sociales. Lo peor del caso es que el momento parecía muy normal entre abrazos -también con Diego Lainez– y terminó mal.

Así se burló Andrés Guardado de la agresión a Joan Jordán

Las primeras cuentas de Twitter que publicaron el video de Andrés Guardaron apoyan al Betis y además de aplaudir la burla, pidieron que se renovara su contrato. Pero lo más lamentable es que esto desató más burlas y comentarios negativos contra el jugador del Sevilla y el equipo en sí.

En la grabación aparece Guardado celebrando con otros elementos del plantel bético. Después de saltar y soltar algunas carcajadas, el mexicano se lanzó una botella de agua a la cabeza y se tiró al césped simulando lo que ocurrió una noche antes.

😳 La celebración de Andrés Guardado tras eliminar al Sevilla…pic.twitter.com/7fMLktuvwA — GOAL España (@GoalEspana) January 16, 2022

Y las reacciones no se hicieron esperar. Lo hecho por Andrés Guardado le dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos y aficionados, periodistas y en general los usuarios de redes sociales se fueron con todo contra el mediocampista mexicano. Por ahora no hay postura del jugador, ni del Betis, pero ya se pude una sanción ejemplar.

La aclaración de Guardado sobre el festejo

Una vez que surgieron un montón de versiones sobre el festejo de Andrés Guardado y la burla a Joan Jordán, el mexicano aclaró sus acciones en una publicación de Instagram.

“Sevilla es Verdiblanca… Y bueno aprovecho para aclarar el video que por lo que veo todo mundo que no me conoce lo ha interpretado de la manera equivocada, aunque totalmente entendible por el contexto. Por eso mismo quiero decir tajantemente que en ningún momento me estoy burlando del acto sufrido a Jordan.

“Ha sido un suceso que no se debería de vivir en un campo de fútbol y que es lamentable y una vergüenza! Créanme que si supiera que realmente Jordan estuviera mal jamás lo haría! Dicho lo anterior… en lo que no estoy de acuerdo es en todo lo que paso después en el campo que lo viví de primera mano, donde todos nos conocemos en el mundo del fútbol y sé que tarde o temprano se sabrá lo que realmente paso“, redactó el mediocampista.