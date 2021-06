Andrés Guardado y Diego Lainez podrían ir a Juegos Olímpicos con la Selección Mexicana

¿Henry Martin, Hirving Lozano, Luis Romo? Los nombres sobre los posibles refuerzos de la Selección Mexicana en Juegos Olímpicos no dejan de ir y venir, pero por ahora, el técnico Jaime Lozano no ha tomado una decisión e incluso contempla a Andrés Guardado junto a Diego Lainez.

Si bien es cierto que el ex jugador del América entra en la edad de Sub 23 y no contaría como refuerzo, en las últimas horas se habló de que el Real Betis no le daría permiso de acudir a la justa. Sin embargo, esto todavía no es un hecho.

Después del empate a un gol entre México y Arabia Saudita, Jimmy Lozano aclaró el panorama que rodea al Tri. La Federación está a la espera del permiso del club español, así como el del Genk de Bélgica, para contar con Gerardo Arteaga.

“Tendré una junta mañana con (Gerardo) Martino y (Gerardo) Torrado, con tal de ir definiendo estas últimas listas. En lo que me quedé es que con Lainez no había problema para que fuera cedido. Espero que eso se pueda confirmar y llevarlo a Juegos Olímpicos“, explicó el estratega en conferencia de prensa.

El timonel entregó una pre lista de 50 futbolistas que tienen la posibilidad de ir a Tokio 2020. No obstante, esta tendrá que reducirse a 18 elementos, entre los que ya deberán estar los 3 mayores de 23 años.

¿Qué tan grande es la posibilidad de Andrés Guardado?

Aunque la famosa lista de 50 jugadores sí incluye a Diego Lainez y no a Andrés Guardado, las cosas podrían cambiar mientras se acercan los Juegos Olímpicos. Lozano aseguró que el Principito es uno de los mejores futbolistas mexicanos, por lo que ya negocia su participación con El Tata Martino.

“Andrés es un referente del futbol mexicano, mejor persona, hay una lista que se tenía que hacer, esa lista al final no nos decía mucho, se podían cambiar todos los jugadores de esa lista.

Pusimos algunos jugadores mayores que podían ser tomados en cuenta; Andrés es un jugador importante para la selección mayor, estamos en negociación con Gerardo Martino. Andrés tiene que saber que pienso que es de los mejores jugadores de este país, una gran figura“, agregó el DT.