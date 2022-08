Andrés Lillini defendió a Dani Alves por los abucheos en el Pumas vs Santos: "No me parecen normales"

El proyecto de Andrés Lillini en Pumas parece ir en picada, pues el equipo se ha ido goleado en sus partidos recientes y no reacciona. La afición comienza a perder la paciencia, así que reclama con todo a elementos como Dani Alves y el portero Julio González.

Los abucheos se pudieron apreciar a la perfección durante el partido de la Jornada 10 contra Santos. Cada vez que el brasileño o el arquero tocaban el balón, la gente se metió con ellos y creó tensión de cara a un desenlace con un 1-5 en contra que desató memes y burlas.

Pero si hay alguien que defiende a los jugadores, es precisamente Andrés Lillini. El director técnico auriazul aseguró saber quienes son los que abuchean a Dani Alves y compañía en el Olímpico Universitario; no obstante, pidió paciencia para trabajar porque renunciar no está en sus planes.

“Los abucheos no me parecen normales ni propios, sabemos de donde vienen. Son jugadores que son íntegros, que dejan todo, que no están en un buen momento como todos. No comparto porque después en las buenas, vienen y los abrazan como han hecho con Julio.

“Yo le pido a la afición, dentro de todo lo mal que nosotros le estamos devolviendo cosas a ellos, que tengan paciencia y tranquilidad y no se enganchen con ninguna incitación a la violencia, porque no estamos para eso. No estamos en una sociedad que tiene que ser esto“, dijo Lillini en conferencia de prensa.

🔥🇧🇷 ABUCHEOS A DANI ALVES EN CU.



El fichaje bomba de @PumasMX fue uno de los principales señalados por la afición ante el mal momento del club.#LigaBBVAMX pic.twitter.com/uYcjohrjoW — PressPort (@PressPortmx) August 21, 2022

El agradecimiento de Lillini a la gente del Pebetero

Si de Pumas hablamos, las opiniones se dividen. La misma afición universitaria tiene puntos de vista diferentes; sin embargo, por ahora predomina el enojo contra todo el equipo y Andrés Lillini reconoce que comparte ese sentimiento. Aun así, se dirigió a un sector específico para agradecer su apoyo.

“Estamos acá para poner la cara, que la afición pague un boleto con mucha dignidad y se va mal, sí lo entendemos, lo compartimos; yo por lo menos sí, pero de ahí todo tiene un límite y son personas normales como todos nosotros que hacemos un trabajo. En estos momentos hay una vergüenza deportiva muy grande. Tengo que agradecer especialmente a la gente de Pebetero que apoya al equipo, gracias, porque nunca nos dan la espalda“.

