Dramáticos momentos tras lesión de Andrés Reyes en el torneo ‘MLS is Back’

Con el regreso de la actividad de la MLS también llegaron imágenes dramáticas, durante el partido entre el Orlando City y el Inter Miami, pues Andrés Reyes, compañero de Rodolfo Pizarro, abandonó el terreno de juego en los primeros instantes del segundo tiempo en camilla.

El defensa colombiano sufrió un fuerte golpe en la garganta, lo que llevó al jugador al césped con signos que despertaron las alarmas, lo que provocó la rápida movilización de los servicios médicos.

Andrés Reyes fue atendido en el terreno de juego después de disputar un balón con Dwyer, de Orlando, quien golpeó al colombiano con el codo. Las imágenes muestras dificultades por parte del jugador para respirar.

Got a player trying to hurry the EMT’s up. That was very scary for Andrés Reyes and the response time was bad #MLS pic.twitter.com/sxFqHBY6oQ

— Trey Wallace (@TreyWallace_) July 9, 2020