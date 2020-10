Las dramáticas imágenes de Andy Dalton tras sufrir una conmoción ante Washington

Las alarmas se volvieron a prender con los Dallas Cowboys y sus quaterbacks, pues hace un par de semanas perdieron a su titular Dak Prescott tras la aparatosa fractura de tibia y peroné tras luxarse el tobillo y ahora tuvieron que retirar del campo a Andy Dalton tras sufrir una conmoción durante el juego de contra Washington.

El responsable de la acción fue Jon Bostic, quien fue expulsado del juego tras recibir al quaterback de los Cowboys con el hombro sobre el cabeza, por lo cual el jugador de Washington podría recibir una suspensión, además de una multa económica.

La jugada sucedió en el tercer cuarto, con poco más de seis minutos en el reloj, cuando Dalton escapó de la bolsa y acarreó por el centro del campo. El mariscal de Dallas decidió irse a la segura y barrerse y terminar con la jugada, sin embargo, al momento en el que comenzó a bajar el cuerpo, Bostic lo recibió con el hombro en la cabeza.

Andy Dalton walked off the field to the locker room. There’s just no place for this in football. Jon Bostic was ejected. pic.twitter.com/G1ZFfgVInV

— NFL Update (@MySportsUpdate) October 25, 2020